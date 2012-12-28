Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

29 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект 60лет СССР, 45, проезд Строителей, 10, кроме того, будут проводиться ремонтные работы на внутренних сетях водоснабжения по заявкам сторонних организаций по адресам: улица Опытная, 11, 11а, 11б, улица Титова, 9/1, улица Каменный Лог, 40 — без холодной воды временно останутся жители 18 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 11, 11а, 11б, 15, 17, 17а, 19, 19б, 21 по улице Опытной, №№ 3/2, 3/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 8г, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10, 11, 11/2, 13, 13а по улице Титова, №№ 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 42/2, 42/3, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48/2 по улице Космонавтов, №№ 6а, 12, 14/2, 14/3 по улице Терешковой, №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129 по улице Гагарина, №№ 11, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице Горького, №№ 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4 по улице 8 Марта, № 20 в переулке Кузнечном, №№ 2, 6, 7, 9, 11 по улице Нижней Логовой, №№ 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 18, 20 по улице Шубина, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, № 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, в частном секторе улиц Каменный лог, Большие ключи, Подовражной, Трудовой, переулка Кузнечного.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе, №№ 13, 15 по улице Вольной, № 1 по улице Гайдара, №№ 15, 40 по улице Лучистой, № 17 по улице Нестерова, № 38 по улице Новой, № 4 по улице Осипенко, № 6 в переулке Попова, №№ 2, 12 по улице Просторной, № 34 по улице Раздольной, №№ 128а, 132 по улице Совхозной, №№ 162, 164а по улице Тельмана, № 1 по улице Утренней, № 11 по улице Ясной, №№ 59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 1а, 12 по улице Володарского, № 7 по улице Даргомыжского, №№ 52, 52а, 54, 55б, 58 по улице Депутатской, обесточат улицы Гвардейскую, Бехтеева, Одесскую, Отрадную, Станционную, переулок Фруктовый, площадь Героев, Елецкое шоссе, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Студеновское», «Ферросплавщик», «Коммунальник», «Тепличное», СНТ «Светлана».