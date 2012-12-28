Дерби липецких тренеров выиграл Бугаков, но радость сменилась разочарованием

А вот «Елец» всё-таки может собой гордиться.

Матч заключительного тура финального турнира СФФ «Центр» в Нововоронеже между «Атомом» и «Ельцом» имел особенный подтекст.Хозяев не так давно возглавил липецкий главный тренер Дмитрий Бугаков, ему оппонировал Владимир Рогачёв, тоже немало лет отдавший «Металлургу». В итоге «дерби» экс-тренеров «Металлурга» завершилось в пользу Бугакова и его «Атома» – 2:1.





«Елец» отыграл один мяч лишь за 3 минуты до конца основного времени. Вышедший на замену 17-летний Егор Поздняков смял оборону хозяев и помог забить последний мяч «Ельца» в 2026 году Кириллу Жуковскому, сыну директора клуба Дениса Жуковского.









Кирилл Жуковский (в центре) в светлой майке. В 2024 году выступал в "Металлурге"