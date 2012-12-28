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19 минут назад

Дерби липецких тренеров выиграл Бугаков, но радость сменилась разочарованием

А вот «Елец» всё-таки может собой гордиться.

Матч заключительного тура финального турнира СФФ «Центр» в Нововоронеже между «Атомом» и «Ельцом» имел особенный подтекст.Хозяев не так давно возглавил липецкий главный тренер Дмитрий Бугаков, ему оппонировал Владимир Рогачёв, тоже немало лет отдавший «Металлургу». В итоге «дерби» экс-тренеров «Металлурга» завершилось в пользу Бугакова и его «Атома» – 2:1.

У ельчан сказалось отсутствие лучшего бомбардира Игоря Рогованова и перебравших жёлтые карточки обоих центральных защитников Николая Смирных и Андрея Далатказина. В итоге в центр обороны пришлось переводить ветерана и капитана команды Александра Молодцова, который по основному амплуа – атакующий полузащитник.

Но главным фактором, повлиявшим на результат матча, стало то, что «Атом» ещё сохранял надежды на «бронзовую» строчку, а ельчане просто доигрывали сезон. Бугакову и Ко помогли и стандартные положения. Уже на 6-й минуте Сергей Бедножей головой замкнул подачу со стандарта, а на 38-й минуте Михаил Белов (в 2022 году проходил смотрины в липецком «Металлурге», прим.) классно исполнил штрафной – 2:0.

«Елец» отыграл один мяч лишь за 3 минуты до конца основного времени. Вышедший на замену 17-летний Егор Поздняков смял оборону хозяев и помог забить последний мяч «Ельца» в 2026 году Кириллу Жуковскому, сыну директора клуба Дениса Жуковского.

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Кирилл Жуковский (в центре) в светлой майке. В 2024 году выступал в "Металлурге"

«Атому» победа всё равно не помогла подняться на призовое место. Команда Бугакова всего на одно очко отстала от «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола, который дома в последнем туре неожиданно обыграл «серебряного» призёра «Кристалл-МЭЗТ» из Воронежской области – 3:1.

Чемпионом стал лискинский «Локомотив» – 45 очков, второе место занял «Кристалл-МЭЗТ» – 34, на третьем расположился «Металлург-Оскол» – 30.

Нельзя не отметить прогресс «Ельца». Рогачёв и Ко заняли 6-е место – 20 очков, хотя год назад были всего 11-ми.

Ранее мы писали, что дубль липецкого «Металлурга» в своём турнире занял 6-е место, что соответствует итоговой 16-й позиции среди 19-ти участников первенства СФФ «Центр» (третий дивизион).

Фото ФК «Атом» (Нововоронеж)
Футбол
ФК «Елец»
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