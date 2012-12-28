Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Управление дорог администрации Ельца заплатит провалившемуся в колодец водителю более 163 тысяч рублей
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Спорт
77
19 минут назад
Дерби липецких тренеров выиграл Бугаков, но радость сменилась разочарованием
А вот «Елец» всё-таки может собой гордиться.
Матч заключительного тура финального турнира СФФ «Центр» в Нововоронеже между «Атомом» и «Ельцом» имел особенный подтекст.Хозяев не так давно возглавил липецкий главный тренер Дмитрий Бугаков, ему оппонировал Владимир Рогачёв, тоже немало лет отдавший «Металлургу». В итоге «дерби» экс-тренеров «Металлурга» завершилось в пользу Бугакова и его «Атома» – 2:1.
Но главным фактором, повлиявшим на результат матча, стало то, что «Атом» ещё сохранял надежды на «бронзовую» строчку, а ельчане просто доигрывали сезон. Бугакову и Ко помогли и стандартные положения. Уже на 6-й минуте Сергей Бедножей головой замкнул подачу со стандарта, а на 38-й минуте Михаил Белов (в 2022 году проходил смотрины в липецком «Металлурге», прим.) классно исполнил штрафной – 2:0.
«Елец» отыграл один мяч лишь за 3 минуты до конца основного времени. Вышедший на замену 17-летний Егор Поздняков смял оборону хозяев и помог забить последний мяч «Ельца» в 2026 году Кириллу Жуковскому, сыну директора клуба Дениса Жуковского.
Кирилл Жуковский (в центре) в светлой майке. В 2024 году выступал в "Металлурге"
«Атому» победа всё равно не помогла подняться на призовое место. Команда Бугакова всего на одно очко отстала от «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола, который дома в последнем туре неожиданно обыграл «серебряного» призёра «Кристалл-МЭЗТ» из Воронежской области – 3:1.
Чемпионом стал лискинский «Локомотив» – 45 очков, второе место занял «Кристалл-МЭЗТ» – 34, на третьем расположился «Металлург-Оскол» – 30.
Нельзя не отметить прогресс «Ельца». Рогачёв и Ко заняли 6-е место – 20 очков, хотя год назад были всего 11-ми.
Ранее мы писали, что дубль липецкого «Металлурга» в своём турнире занял 6-е место, что соответствует итоговой 16-й позиции среди 19-ти участников первенства СФФ «Центр» (третий дивизион).
Фото ФК «Атом» (Нововоронеж)
12
0
0
1
0
Комментарии