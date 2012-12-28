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55 минут назад
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«Металлург» неожиданно проиграл «Орлу», но всё равно выполнил задачу-минимум на сезон

Липчане заняли место даже выше команд, у которых лучше с финансами.

В заключительном домашнем матче-2026 «Металлург» на своём поле неожиданно проиграл «Орлу», который находится ниже нашей команды в турнирной таблице – 1:2.

Это поражение окончательно лишило «сталеваров» призрачных шансов на призовое 3-е место, но при этом команда гарантировала себе 5-ю строчку в итоговой таблице, что соответствует задаче на сезон. Напомним, что официально от «Металлурга» требовали финишировать в «пятёрке», но руководители, тренеры и сами футболисты пробовали перевыполнить план. Не получилось – всё-таки боеспособная команда строится не за один сезон. При этом «сталевары» финишировали даже выше своих финансовых возможностей, опередив, к примеру, раменский «Сатурн», который в середине сезона мог позволить себе приобретать топовых футболистов по меркам второй лиги во главе с лучшим бомбардиром российских профессиональных лиг Артуром Максимчуком, который в этом году наколотил уже 26 голов.

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На матч вновь пришли более 2 тысяч болельщиков - ни одно зрелище в Липецке не собирает больше народу

За 1-е место и подъём в «Серебро» до последнего борются тамбовский «Спартак» и отстающая от него на одно очко «Волна» из Нижегородской области, бюджеты которых, по нашей информации, соответственно 150 и 140 миллионов рублей. А у липчан – в полтора раза меньше.

В игре с «Орлом» вновь не смог принять участие центральный защитник Шота Чихрадзе, которого в центре обороны вновь заменял номинальный опорный полузащитник Дмитрий Пахомов. На острие атаки вернулся опытный Алексей Скворцов, а Владислава Агалакова из нападения перевели на позицию левого латераля вместо Егора Ананьева.

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Алексей Скворцов с мячом

Сыграли липчане невыразительно. «Орёл» даже без своего лучшего бомбардира Игоря Бугаенко превзошли хозяев и в атакующих действия, и главное – в стремлении бороться за каждый мяч. Куда только подевался тот задор нашей команды, который в прошлых турах помог обыграть «Сатурн» и «Родину-3» со счетом – 3:0?

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Не в своей тарелке оказался даже лучший игрок липчан Даниил Григорьев

К году гостей на 41-й минуте оказался причастен экс-защитник «сталеваров» Вячеслав Гордиенко. Он промчался по правому флангу и выдел филигранную передачу в обвод всех защитников прямо на угол вратарской, куда набежал форвард Георгий Борисов и спокойно переправил мяч в сетку – 1:0!


Увы, этот матч прервал «сухую» серию Никиты Яворского, до этого не пропускавшего 5 матчей подряд. Серия остановилась на 570 минутах, не так далеко было до «вечного» рекорда Джемала Икановича, который в 1993 году не пропускал целых 637 минут. И всё равно показатель Яворского – один из лучших в истории клуба.

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Тут же Савва Потапов имел отличный шанс восстановить равновесие, но «голу в раздевалку» помешал неточный удар.

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И Савва Потапов (с мячом) героем матча не стал

А в начале второго тайма ситуация повторилась: Скворцов очутился в убойной позиции, но пробил с 10 метров выше ворот.

На 78-й минуте Пахомов жёстко атаковал в своей штрафной хавбека гостей Даниила Арсентьева, и сам пострадавший реализовал пенальти – 2:0.


Уже в компенсированное время судья Артём Клюев вновь показал на 11-метровую отметку, но уже в штрафной «Орла». Пахомов с «точки» не промахнулся – 2:1.


Шанс спасти ничью на последних минутах был… у Яворского, который смело отправился в чужую штрафную, но пробил выше ворот. И спустя мгновения прозвучал финальный свисток…

Любопытно, что в чемпионатах России «Орёл» до сих пор ни разу не побеждал в Липецке в чемпионатах России. А в советский период орловский «Локомотив» победил липецкое «Торпедо» - 3:2 6 июня 1961 года. Тогда на трибунах обсуждали не только футбол, но ещё не остывшую новость про полёт Юрия Гагарина в космос.

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Заключительную игру сезона «сталевары» проведут в субботу, 31 октября, в Старом Осколе с белгородским «Салютом». По регламенту все матчи последнего тура начнутся в одно время – в 13:00. Белгородцы ещё претендуют на «тройку», им крайне необходимо побеждать. «Металлург» же будет играть просто за престиж.

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«Металлург» – ФК «Орёл» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Г.Борисов, 41. 0:2 – Арсентьев, 78, с пенальти. 1:2 – Д.Пахомов, 90+1, с пенальти.

«Металлург»: 1. Яворский. 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 23. Агалаков. 8. Д.Пахомов (к). 28. Кононенко (14. Черняков, 75). 5. Д.Павлов. 13. Дан.Григорьев (25. Горбенко, 80). 10. С.Потапов (3. Коротких, 64). 27. Ивашов (22. И.Сазонов, 80). 92. Ал-й Скворцов (31. Подзолков, 64).

«Орёл»: 57. Аверкиев. 97. Сокол. 70. Агаханов. 14. Гордиенко. 24. Цыганков. 5. Е.Ушаков (к). 10. Набатов (3. Якушин, 87). 7. Арсентьев (77. Грезев, 87). 19. Г.Борисов (2. Хмелевской, 68). 61. Дряев (99. Ал-й Киселёв, 74). 17. М.Фатеев (45. Пятин, 87).

Предупреждения: Веденеев, 75. И.Сазонов, 83 – Пятин, 89.

Судьи А.Клюев (Воронеж), И.Типикин, Е.Бахус (оба — Краснодар). Инспектор В.Федулов (Рязань).

Липецк. Стадион Металлург. 2 360 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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Антуан
41 минуту назад
Плохой сезон, то неожиданно выиграют то проиграют , бугакова возвращайте
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