Управление дорог администрации Ельца заплатит провалившемуся в колодец водителю более 163 тысяч рублей

Дорожники уложили новый асфальт, но забыли поднять уровень колодцев, и «Форд» водителя угодил колесом в яму.



Елецкий городской суд взыскал с Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца 163 483 рубля в пользу водителя, чей автомобиль пострадал на некачественной проезжей части. В эту сумму включены компенсация ущерба и судебных расходов.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2025 года водитель двигался по городской дороге на автомобиле «Форд Фокус» и колесо машины попало в колодец, крышка которого находилась ниже по уровня дороги на 16 сантиметров. Машина получила значительные повреждения: стоимость восстановительного ремонта составила 145 тысяч рублей.Представитель управления дорог возражала против удовлетворения иска, полагая, что виновным является владелец люка в лице ИП. Но предприниматель-собственник спорного люка в свою очередь настаивала, что ответственность за надлежащее состояние дорог лежит на управлении. Сам люк находился в исправном состоянии. Перепад высот возник из-за того, что после укладки нового асфальта не были проведены обязательные работы по поднятию уровня колодцев.