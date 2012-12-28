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Управление дорог администрации Ельца заплатит провалившемуся в колодец водителю более 163 тысяч рублей
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Происшествия
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сегодня, 15:55
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Управление дорог администрации Ельца заплатит провалившемуся в колодец водителю более 163 тысяч рублей
Дорожники уложили новый асфальт, но забыли поднять уровень колодцев, и «Форд» водителя угодил колесом в яму.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2025 года водитель двигался по городской дороге на автомобиле «Форд Фокус» и колесо машины попало в колодец, крышка которого находилась ниже по уровня дороги на 16 сантиметров. Машина получила значительные повреждения: стоимость восстановительного ремонта составила 145 тысяч рублей.
Представитель управления дорог возражала против удовлетворения иска, полагая, что виновным является владелец люка в лице ИП. Но предприниматель-собственник спорного люка в свою очередь настаивала, что ответственность за надлежащее состояние дорог лежит на управлении. Сам люк находился в исправном состоянии. Перепад высот возник из-за того, что после укладки нового асфальта не были проведены обязательные работы по поднятию уровня колодцев.
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