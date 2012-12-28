Все новости
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
629
вчера, 16:41
2

Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом

Липчанин не давал согласия на распространение рекламы, и когда получил SMS — пожаловался в УФАС.

Липецкое УФАС России признало ненадлежащей рекламу кредитной карты одного из банков в SMS-рассылке. Поводом для возбуждения дела стало обращение липчанина.

«Как пояснил банк, согласие на получение рекламы было предусмотрено в заявлении-анкете на открытие карты в рамках зарплатного проекта. Однако липчанин от получения карты отказался и заявление не подписывал. Таким образом, при распространении рекламы по сетям электросвязи банк не получил надлежащего согласия абонента на рассылку смс-сообщений», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Антимонопольный орган добавляет: подобное согласие должно быть явно и недвусмысленно выражено на получение именно рекламы. Оно не может подменяться иными формами, например, на обработку персональных данных или информационное взаимодействие. Также потребитель не может быть лишен возможности отдельно отказаться от получения рекламы при заключении договора.

Отправившему рекламное SMS банку теперь грозит крупный штраф по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи». Санкции этой статьи очень суровые: на должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей, а на юридических лиц — от 300 000 до миллиона рублей.
УФАС
0
0
0
10
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
О как
вчера, 21:44
Как всегда, средства со штрафа получит не пострадавшее лицо, а государство...
Ответить
Колян
вчера, 18:06
Жадность порождает бедность
Ответить
