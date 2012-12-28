Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом

Липчанин не давал согласия на распространение рекламы, и когда получил SMS — пожаловался в УФАС.

Липецкое УФАС России признало ненадлежащей рекламу кредитной карты одного из банков в SMS-рассылке. Поводом для возбуждения дела стало обращение липчанина.«Как пояснил банк, согласие на получение рекламы было предусмотрено в заявлении-анкете на открытие карты в рамках зарплатного проекта. Однако липчанин от получения карты отказался и заявление не подписывал. Таким образом, при распространении рекламы по сетям электросвязи банк не получил надлежащего согласия абонента на рассылку смс-сообщений», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.Антимонопольный орган добавляет: подобное согласие должно быть явно и недвусмысленно выражено на получение именно рекламы. Оно не может подменяться иными формами, например, на обработку персональных данных или информационное взаимодействие. Также потребитель не может быть лишен возможности отдельно отказаться от получения рекламы при заключении договора.Отправившему рекламное SMS банку теперь грозит крупный штраф по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи». Санкции этой статьи очень суровые: на должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей, а на юридических лиц — от 300 000 до миллиона рублей.