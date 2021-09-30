Рекламное sms-сообщение обошлось в 100 000 рублей

Абонент пожаловался, что не давал согласия на получение рекламы.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия антимонопольного органа установила в действиях оператора сотой связи нарушение рекламного законодательства, которое выразилось в направление sms-сообщений абоненту без его согласия, на оператора сотовой связи наложен штраф в 100 000 рублей.



В Липецкое УФАС России поступило обращение о том, что на абонентский номер поступило sms-сообщение рекламного характера от медицинской компании. Согласно обращению физического лица, своего согласия на получение рекламы посредством телефонной связи он не давал.



В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.



