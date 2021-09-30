Общество

сегодня, 16:03

Рекламное sms-сообщение обошлось в 100 000 рублей

3 566
#УФАС
3
Рекламное sms-сообщение обошлось в 100 000 рублей

Абонент пожаловался, что не давал согласия на получение рекламы.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия антимонопольного органа установила в действиях оператора сотой связи нарушение рекламного законодательства, которое выразилось в направление sms-сообщений абоненту без его согласия, на оператора сотовой связи наложен штраф в 100 000 рублей.

В Липецкое УФАС России поступило обращение о том, что на абонентский номер поступило sms-сообщение рекламного характера от медицинской компании. Согласно обращению физического лица, своего согласия на получение рекламы посредством телефонной связи он не давал.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

3 566
#УФАС
3

Комментарии (3)

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Липчанка

50 минут назад
Рекламные кампании сейчас умные стали - они смс не шлют, а обзванивают. В день по неколько звонков.
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вова

54 минуты назад
Я тоже не давал согласия на рекламу по моему телевизору! Где мне за это получить денег?
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Ого

сегодня, 16:12
Нормально
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