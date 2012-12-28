Данковчанина будут судить по обвинению в мошенничестве с муниципальным контрактом

Предприниматель ремонтировал муниципальную квартиру и решил сэкономить на двери.

В Данковском округе направлено в суд дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при выполнении муниципального контракта (по части первой статьи 159 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.В прошлом году администрация Данковского округа заключила с местным индивидуальным предпринимателем контракт на проведение косметического ремонта в квартире, находящейся в муниципальной собственности и предназначенной для предоставления на основании договора социального найма жителям округа, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но в ходе выполнения контракта предприниматель решил сэкономить.— По данным следствия, в контракте была прописана необходимость замены входной двери, но эти работы не были проведены, при этом представлены документы о проведении всего комплекса работ. Оплата администрацией района произведена в полном объеме, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Кроме того, прокуратурой направлен иск о взыскании похищенных 25 000 рублей в пользу муниципального бюджета.