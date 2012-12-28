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Происшествия
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сегодня, 12:44
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Данковчанина будут судить по обвинению в мошенничестве с муниципальным контрактом
Предприниматель ремонтировал муниципальную квартиру и решил сэкономить на двери.
В прошлом году администрация Данковского округа заключила с местным индивидуальным предпринимателем контракт на проведение косметического ремонта в квартире, находящейся в муниципальной собственности и предназначенной для предоставления на основании договора социального найма жителям округа, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но в ходе выполнения контракта предприниматель решил сэкономить.
— По данным следствия, в контракте была прописана необходимость замены входной двери, но эти работы не были проведены, при этом представлены документы о проведении всего комплекса работ. Оплата администрацией района произведена в полном объеме, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Кроме того, прокуратурой направлен иск о взыскании похищенных 25 000 рублей в пользу муниципального бюджета.
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