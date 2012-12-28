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Происшествия
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26 минут назад
При пожаре в Тербунском округе погиб мужчина
— Личность погибшего уже установлена. Мужчине было 66 лет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Дважды за сутки пожарные выезжали к многоквартирным домам в Липецке. 8 октября около четырёх утра горели вещи в комнате общежития — дома №12 по Осеннему проезду. Один человек был спасён, 60 эвакуированы, в том числе 15 детей.
Около четырёх дня вещи горели в квартире девятиэтажного дома №6/4 по улице Липовской. На возгорание выезжали четыре пожарных отделения.
А около десяти вечера 8 октября горело 50 квадратных метров мусора на 6-й линии СНТ «Дачный-3».
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