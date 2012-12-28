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Происшествия
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14 минут назад
18-летний водитель попал в больницу после ДТП с грузовиком
За сутки на дорогах области произошли два ДТП с пострадавшими. Оба — в Измалковском округе.
В селе Полевые Локотцы Измалковского округа столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 25-летнего водителя и скутер с 67-летним мужчиной за рулём. Скутерист доставлен в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 24 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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