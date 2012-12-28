18-летний водитель попал в больницу после ДТП с грузовиком

За сутки на дорогах области произошли два ДТП с пострадавшими. Оба — в Измалковском округе.



Днём 8 октября на трассе Орёл — Тамбов в Измалковском округе столкнулись легковой «Рено» под управлением 18-летнего водителя и грузовик «ДАФ». В аварии пострадал водитель «Рено», его госпитализировали.В селе Полевые Локотцы Измалковского округа столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 25-летнего водителя и скутер с 67-летним мужчиной за рулём. Скутерист доставлен в больницу.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 24 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.