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Происшествия
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сегодня, 05:39
Красный и жёлтый уровни отменены
БПЛА угрожали липчанам почти всю ночь.
Регион пережил очередную тревожную ночь. В 4:38 красный уровень бы снят, а в 5:30 прекратил действие и жёлтый.
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