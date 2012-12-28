Красный и жёлтый уровни отменены

БПЛА угрожали липчанам почти всю ночь.

Красный уровень воздушной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА был введён в Липецкой области в районе 23 часов.Регион пережил очередную тревожную ночь. В 4:38 красный уровень бы снят, а в 5:30 прекратил действие и жёлтый.