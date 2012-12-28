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сегодня, 16:02
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Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды

Энергетики обещают закончить ремонт сети концу недели, но с одним но

GOROD48 получает пугающе много жалоб на отсутствие горячей воды. Если учесть, что на следующей неделе может начаться отопительный сезон, возникает вопрос, как это будет сделано, если до сих пор продолжаются ремонты теплосетей?

Очередная жалоба пришла из дома № 11 по улице Меркулова. Горячей воды в нем нет с 13 августа. Сначала ее отключили на время гидравлических испытаний сетей, потом — на время ремонтов трубопроводов.

«Каждый раз пишут новую дату завершения работ. Воды получается, нет уже почти два месяца. От «РИР-Энерго» одни отписки. Жилинспекция ответила, что проведет проверку, про сроки подачи воды ничего не ответили», — говорится в жалобе.

В компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что проведут возле дома еще одну раскопку, чтобы заделать трубу, из которой топит подвал.

«Планируем восстановить подачу горячего водоснабжения к концу недели, если в ходе раскопки не выявится дополнительных повреждений», — осторожно добавили в энергокомпании.
отключение горячей воды
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Местный
49 минут назад
А кто будет заниматься этими проблемами,если работать некому?
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Первомайская 45
сегодня, 17:20
Какие счастливые, всего месяц, полтора нет горячей воды. А в нашем доме, нет горячей воды с 12 мая ! Двенадцатого будет четыре месяца!
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Антибиотик
сегодня, 16:49
На космонавтов как первый раз отключили на две недели, так больше не включили
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Гость
сегодня, 16:45
И что толку что горячая вода есть ? Батареи в квартире холодные, холод собачий, на улице теплей. Зато одни обещания на изношенных сетях и наверняка не хватки подрядчиков на эти все порывы.
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Опытная 13
сегодня, 16:43
Горячей воды нет со 2 сентября
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гость
сегодня, 16:43
Может кто напишет куда обращаться с проблемой
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Космонавтов 42/2
сегодня, 16:42
НЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С 22 ИЮНЯ!!!!!
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папина 31б
сегодня, 16:42
нет горячей воды 2,5 месяца
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20й мкр
сегодня, 16:11
Пр. Победы 114, горячей воды нет с 31 августа После планового отключения в августе неделю была вода.
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11 мкр
сегодня, 16:26
Филипченко 10/2 обещают дать 5 ноября.Приносят свои извинения.Горячей воды нет с31 августа.Обещали дать сегодня перенесли на ноябрь.
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Может,
сегодня, 16:21
включить забыли?
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20й мкр
сегодня, 16:30
включить забыли? Совесть они забыли.
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