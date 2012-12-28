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Общество
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сегодня, 16:02
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Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды
Энергетики обещают закончить ремонт сети концу недели, но с одним но
Очередная жалоба пришла из дома № 11 по улице Меркулова. Горячей воды в нем нет с 13 августа. Сначала ее отключили на время гидравлических испытаний сетей, потом — на время ремонтов трубопроводов.
«Каждый раз пишут новую дату завершения работ. Воды получается, нет уже почти два месяца. От «РИР-Энерго» одни отписки. Жилинспекция ответила, что проведет проверку, про сроки подачи воды ничего не ответили», — говорится в жалобе.
В компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что проведут возле дома еще одну раскопку, чтобы заделать трубу, из которой топит подвал.
«Планируем восстановить подачу горячего водоснабжения к концу недели, если в ходе раскопки не выявится дополнительных повреждений», — осторожно добавили в энергокомпании.
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