Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды

Энергетики обещают закончить ремонт сети концу недели, но с одним но

GOROD48 получает пугающе много жалоб на отсутствие горячей воды. Если учесть, что на следующей неделе может начаться отопительный сезон, возникает вопрос, как это будет сделано, если до сих пор продолжаются ремонты теплосетей?Очередная жалоба пришла из дома № 11 по улице Меркулова. Горячей воды в нем нет с 13 августа. Сначала ее отключили на время гидравлических испытаний сетей, потом — на время ремонтов трубопроводов.«Каждый раз пишут новую дату завершения работ. Воды получается, нет уже почти два месяца. От «РИР-Энерго» одни отписки. Жилинспекция ответила, что проведет проверку, про сроки подачи воды ничего не ответили», — говорится в жалобе.В компании «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что проведут возле дома еще одну раскопку, чтобы заделать трубу, из которой топит подвал.«Планируем восстановить подачу горячего водоснабжения к концу недели, если в ходе раскопки не выявится дополнительных повреждений», — осторожно добавили в энергокомпании.