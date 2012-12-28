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вчера, 13:33

При пожаре во Льве Толстом погиб 71-летний мужчина, а в Липецке — 55-летний

Следком начал доследственные проверки по двум смертельным пожарам.

Следкомом проводятся доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин при пожарах в частных жилых домах.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, 3 октября около восьми вечера в поселке Лев Толстой при пожаре в частном доме по улице Октябрьской погиб 71-летний мужчина. А утром 4 октября на месте пожара в частном доме на территории СНТ «Сокол-2» в Липецке обнаружено тело 55-летнего мужчины.

«По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом, а причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе электроприборов, использовавшихся для обогрева жилых помещений. Следователями регионального СУ СК России проведены осмотры мест происшествий, назначены судебно-медицинские исследования», — отмечают в Следкоме.
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