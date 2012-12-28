Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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сегодня, 11:58
Один человек погиб во время пожара в СНТ «Сокол-2»
Еще один попал в больницу после возгорания в многоквартирном доме.
Еще один мужчина тем же утром пострадал во время пожара в одноэтажном многоквартирном доме на улице Марата в Грязях. В пожаре уничтожены вещи на одном квадратном метре и повреждена отделка на 24-х квартальных метрах.
Утром 4 октября пожарные выезжали в детский сад №9 на улице Вермишева в Липецке — здесь загорелась электрощитовая. А днем пожарные тушили два гаража и две хозпостройки на улице Юбилейной. Огонь повредил кровли строений.
Два пожара с разницей в шесть часов произошли в селе Сошки Грязинского округа. Днем на улице Советской огонь повредил часть чердачного перекрытия в жилом доме из шпал, а вечером — уничтожил мусорный контейнер на улице Ленина.
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