Один человек погиб во время пожара в СНТ «Сокол-2»

Еще один попал в больницу после возгорания в многоквартирном доме.

Утром 4 октября во время пожара в липецком СНТ «Сокол-2» погиб мужчина. Горел садовый домик, огонь повредил его внутреннюю отделку на десяти квадратных метрах и уничтожил вещи и мебель на пяти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один мужчина тем же утром пострадал во время пожара в одноэтажном многоквартирном доме на улице Марата в Грязях. В пожаре уничтожены вещи на одном квадратном метре и повреждена отделка на 24-х квартальных метрах.Утром 4 октября пожарные выезжали в детский сад №9 на улице Вермишева в Липецке — здесь загорелась электрощитовая. А днем пожарные тушили два гаража и две хозпостройки на улице Юбилейной. Огонь повредил кровли строений.Два пожара с разницей в шесть часов произошли в селе Сошки Грязинского округа. Днем на улице Советской огонь повредил часть чердачного перекрытия в жилом доме из шпал, а вечером — уничтожил мусорный контейнер на улице Ленина.