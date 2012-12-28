По ДТП на восточном обходе Липецка вынесен приговор: полтора года ограничения свободы и компенсация в 800 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Происшествия
260
59 минут назад
Жителя Задонска обманули при заказе интим-услуг
А липчанка нарвалась на мошенников при попытке заработать в интернете.
Также вчера в полицию пришла 40-летняя липчанка. Ещё с 6 по 29 июля женщина пыталась через мессенджер заработать на интернет-платформе и лишилась 21 500 рублей.
0
2
2
0
2
Комментарии