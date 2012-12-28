Жителя Задонска обманули при заказе интим-услуг

А липчанка нарвалась на мошенников при попытке заработать в интернете.

29 сентября в Задонске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 27 по 29 сентября он пытался заказать через сайт интим-услуги и заплатил за них 17 000 рублей, но никаких услуг так и не получил.Также вчера в полицию пришла 40-летняя липчанка. Ещё с 6 по 29 июля женщина пыталась через мессенджер заработать на интернет-платформе и лишилась 21 500 рублей.