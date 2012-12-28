229
12 минут назад

Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»

Автомобилем управлял 19-летний парень.

За пятницу и выходные дни на дорогах области два человека погибли, и восемь — пострадали, сообщает Госавтоинспекция.

Вечером 24 мая в Елецком районе на дороге Ключ Жизни – примыкание к трассе «Дон» 19-летний водитель  «ВАЗ-2110» совершил наезд на 30-летнего велосипедиста. От полученных травм велосипедист умер на месте аварии.

Еще одна смертельная авария произошла в ночь на 23 мая в Ельце: 35-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Он погиб на месте.

За три дня произошли еще четыре аварии с участием двухколесной техники.

22 мая в Липецке на кольце Неделина – Папина столкнулись автомобиль «Пежо» с 82-летним мужчиной за рулем и скутер 38-летнего водителя. Скутериста доставили в больницу. 

В Ельце на улице Путейской опрокинулся мопед под управлением 28-летнего мужчины. Водитель мопеда госпитализирован.

На следующий день в Липецке на улице Космонавтов 22-летним мотоциклист сбил 11-летнего мальчика. Школьника доставили в больницу.

24 мая в Грязинском районе на дороге Сселки – Плеханово – Грязи мотоцикл под управлением 17-летней девушки столкнулся с  автомобилем «Шевроле» 34-летней женщины-водителя. В аварии получила травмы юная мотоциклистка, ее госпитализировали.

22 мая в селе Пригородка  Усманского района 31-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2115» сбила 7-летнего мальчика. Ребенок находится в больнице.

Также за три дня автоинспекторы зарегистрировали 43 столкновения автомобилей,  которые обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6182 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 29 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 190.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5477 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.
Авария
ДТП
