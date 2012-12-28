В Липецке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об обманутых дольщиках «Наполеона»

50-летний гендиректор фирмы-застройщика Андрей Шевелёв получил три года колонии общего режима.

В Липецке сегодня вынесли приговор по громкому уголовному делу 50-летнего генерального директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелёва — застройщика скандально известного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК. Следствие вел отдел особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.Андрея Шевелёва обвиняли в двух преступлениях по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Однако суд признал его виновным только по одному эпизоду мошенничества — Андрея Шевелёва приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. По второму эпизоду суд застройщика оправдал. При этом обвинение просило для Шевелёва 9 лет колонии общего режима.В суде доказано, что Шевелёв, являясь генеральным директором ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома, в 2013-2016 годах через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров цессии на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85, 5 миллиона рублей.Позднее потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Причиненный ущерб составил более 218 миллионов рублей и был возмещен дольщикам Фондом защиты прав граждан и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.Подсудимый свою вину не признал, уверяя, что строительство дома было «заморожено» по независящим от него обстоятельствам.Уголовное дело в отношении его соучастника, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.