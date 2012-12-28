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сегодня, 12:59
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В Липецке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об обманутых дольщиках «Наполеона»

50-летний гендиректор фирмы-застройщика Андрей Шевелёв получил три года колонии общего режима.

В Липецке сегодня вынесли приговор по громкому уголовному делу 50-летнего генерального директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелёва — застройщика скандально известного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК. Следствие вел отдел особо важных дел СУ СК России по Липецкой области. 

Андрея Шевелёва обвиняли в двух преступлениях по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Однако суд признал его виновным только по одному эпизоду мошенничества — Андрея Шевелёва приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. По второму эпизоду суд застройщика оправдал. При этом обвинение просило для Шевелёва 9 лет колонии общего режима.

В суде доказано, что Шевелёв, являясь генеральным директором ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома, в 2013-2016 годах через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров цессии на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85, 5 миллиона рублей.

Позднее потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Причиненный ущерб составил более 218 миллионов рублей и был возмещен дольщикам Фондом защиты прав граждан и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.

Подсудимый свою вину не признал, уверяя, что строительство дома было «заморожено» по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело в отношении его соучастника, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
строительство
дольщики
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гости
2 минуты назад
А тот кто выкупил этот дом когда собирается его достраивать?
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Гость
18 минут назад
Наверное прям из зала суда выпустили а он за компенсацией поехал сразу же. Там же год за 2 идёт.
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Викторм
24 минуты назад
Какой добрый суд...
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Маша
31 минуту назад
Во встрял, хотел помочь и достроить, а оказался крайним в игре чиновников с их разрешениями. Подставили.
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1
39 минут назад
Дом признают аварийноопасным?
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Фёкла
43 минуты назад
Вот те и суд.
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Пророк
сегодня, 13:15
За две бутылки молока больше дают
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