«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
В Липецке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об обманутых дольщиках «Наполеона»
Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Происшествия
1003
сегодня, 12:59
7
В Липецке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об обманутых дольщиках «Наполеона»
50-летний гендиректор фирмы-застройщика Андрей Шевелёв получил три года колонии общего режима.
Андрея Шевелёва обвиняли в двух преступлениях по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Однако суд признал его виновным только по одному эпизоду мошенничества — Андрея Шевелёва приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. По второму эпизоду суд застройщика оправдал. При этом обвинение просило для Шевелёва 9 лет колонии общего режима.
В суде доказано, что Шевелёв, являясь генеральным директором ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома, в 2013-2016 годах через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров цессии на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85, 5 миллиона рублей.
Позднее потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Причиненный ущерб составил более 218 миллионов рублей и был возмещен дольщикам Фондом защиты прав граждан и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.
Подсудимый свою вину не признал, уверяя, что строительство дома было «заморожено» по независящим от него обстоятельствам.
Уголовное дело в отношении его соучастника, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
2
0
2
0
2
Комментарии (7)