В Данковском округе уже начался отопительный сезон

Пока — в социальных учреждениях.

С 28 сентября в Данковском округе начали отопительный сезон в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Фалеев.«В связи с понижением температуры воздуха и необходимостью соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях приняли решение о начале отопительного сезона с понедельника, 28 сентября 2026 года. Школьники, а также воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования будут обучаться в комфортных условиях, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями», — написал Валерий Фалеев в соцсетях.В Липецке отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней. В прошлом году он начался 14 октября. Обычно за неделю до подачи тепла в жилые дома его включают в детсадах, школах и других социальных объектах.