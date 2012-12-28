«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
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19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Общество
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сегодня, 10:56
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В Данковском округе уже начался отопительный сезон
Пока — в социальных учреждениях.
«В связи с понижением температуры воздуха и необходимостью соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях приняли решение о начале отопительного сезона с понедельника, 28 сентября 2026 года. Школьники, а также воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования будут обучаться в комфортных условиях, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями», — написал Валерий Фалеев в соцсетях.
В Липецке отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней. В прошлом году он начался 14 октября. Обычно за неделю до подачи тепла в жилые дома его включают в детсадах, школах и других социальных объектах.
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