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52 минуты назад

36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона

А 43-летний ельчанин лишился 105 000 рублей, пытаясь купить электропитбайк.

22 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница Лебедянского округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом операций на крипотобиже мошенники выманили у нее c 17 по 22 сентября 1 064 000 рублей.

43-летний ельчанин лишился 105 000 рублей, пытаясь купить электропитбайк через интернет.

«На одной из онлайн-площадок ельчанин присмотрел подходящий вариант и тут же написал продавцу. Собеседник повел себя настойчиво: он заявил, что товар пользуется спросом, и поэтому готов отправить его только после полной оплаты. Мужчина перевёл 105 000 рублей на продиктованные реквизиты. После этого продавец перестал выходить на связь», — сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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