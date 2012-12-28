36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона

А 43-летний ельчанин лишился 105 000 рублей, пытаясь купить электропитбайк.

22 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница Лебедянского округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом операций на крипотобиже мошенники выманили у нее c 17 по 22 сентября 1 064 000 рублей.43-летний ельчанин лишился 105 000 рублей, пытаясь купить электропитбайк через интернет.«На одной из онлайн-площадок ельчанин присмотрел подходящий вариант и тут же написал продавцу. Собеседник повел себя настойчиво: он заявил, что товар пользуется спросом, и поэтому готов отправить его только после полной оплаты. Мужчина перевёл 105 000 рублей на продиктованные реквизиты. После этого продавец перестал выходить на связь», — сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».