Двум подросткам продали четыре бокала пива: кафе оштрафовали на 150 000 рублей

Заведение попыталось оспорить штраф в апелляции, но безуспешно.

Заведение попыталось оспорить штраф в апелляции, но безуспешно.

Липецкое кафе оштрафовано на 150 тысяч рублей за продажу пива несовершеннолетним (юрлицо привлекли к ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года сотрудники кафе продали двум подросткам четыре пол-литровых бокала пива.