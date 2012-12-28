36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Общество
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сегодня, 10:00
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Двум подросткам продали четыре бокала пива: кафе оштрафовали на 150 000 рублей
Заведение попыталось оспорить штраф в апелляции, но безуспешно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года сотрудники кафе продали двум подросткам четыре пол-литровых бокала пива.
Заведение попыталось оспорить штраф в апелляции, но безуспешно.
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