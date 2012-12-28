Низам Латыпов из гимназии села Боринское участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2026 года

Заключительный этап Всероссийского конкурса проходит в Белгородской области.

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В Белгородской области начался заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Первый тур финала проходит в очном формате.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, за звание лауреатов в двух испытаниях поборются 89 финалистов — победителей региональных отборочных этапов в каждом субъекте России. Липецкую область представляет абсолютный победитель конкурса «Учитель года Липецкой области–2026», учитель истории и обществознания гимназии села Боринское Липецкого округа Низам Латыпов. Для участия в финале «Учителя года» он выверил до мелочей открытый урок.Конкурсное испытание «Урок» Низаму Латыпову предстоит пройти 15 сентября, а уже сегодня у него «Педагогическое интервью» — открытая беседа с участниками конкурса в формате «вопрос — ответ» на актуальные темы образования.По итогам состязаний первого тура заключительного этапа будут определены 20 лауреатов, которые сразятся за звания призёров и победителя конкурса в Московской области 27 сентября.Низам Латыпов — выпускник Института истории, права и общественных наук ЛГПУ 2022 года, советник директора по воспитанию гимназии села Боринское. В 2025 году он стал победителем региональной премии «Новая философия воспитания» Липецкой области в номинации «Советник года».