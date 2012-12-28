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сегодня, 11:21
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Низам Латыпов из гимназии села Боринское участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2026 года

Заключительный этап Всероссийского конкурса проходит в Белгородской области.

В Белгородской области начался заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Первый тур финала проходит в очном формате.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, за звание лауреатов в двух испытаниях поборются 89 финалистов — победителей региональных отборочных этапов в каждом субъекте России. Липецкую область представляет абсолютный победитель конкурса «Учитель года Липецкой области–2026», учитель истории и обществознания гимназии села Боринское Липецкого округа Низам Латыпов. Для участия в финале «Учителя года» он выверил до мелочей открытый урок.

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Конкурсное испытание «Урок» Низаму Латыпову предстоит пройти 15 сентября, а уже сегодня у него «Педагогическое интервью» — открытая беседа с участниками конкурса в формате «вопрос — ответ» на актуальные темы образования.

По итогам состязаний первого тура заключительного этапа будут определены 20 лауреатов, которые сразятся за звания призёров и победителя конкурса в Московской области 27 сентября.

Низам Латыпов — выпускник Института истории, права и общественных наук ЛГПУ 2022 года, советник директора по воспитанию гимназии села Боринское. В 2025 году он стал победителем региональной премии «Новая философия воспитания» Липецкой области в номинации «Советник года».

Фото в галерее —  vk.ru/edu48
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Комментарии (6)

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А кто - то
18 минут назад
учит детей, пока "особо одаренные" ездят по конкурсам. И этим работягам ни призов, ни премий не положено. Да они и выше этого.
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Лиза
32 минуты назад
Удачи!
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Алексей
54 минуты назад
Мой прогноз в десятку не попадёт.
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Ольга
сегодня, 12:19
Низам, только победа! Гордимся тобой!!!
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Желаю
сегодня, 12:07
Только ПОБЕДЫ!!!!
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мимо проходил
сегодня, 11:32
молодец, молодой совсем
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