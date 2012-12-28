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49 минут назад
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Ещё одну липчанку обманули при бронировании живописного домика в Двуречках

20-летняя девушка лишилась 17 000 рублей.

19 августа в полицию обратилась 20-летняя липчанка, которая стала ещё одной жертвой фишингового сайта по бронированию отдыха в домике в селе Двуречки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка перевела мошенникам 17 000 рублей и стала уже седьмой жертвой такого обмана.

Об этом мошенническом сайте мы уже писали. Предлагаемого в аренду домика вместимостью до 10 человек в Двуречках нет — на фото были надёрганные в интернете изображения базы отдыха в Краснодарском крае.

Несмотря на предупреждение полиции, мошенники под предлогом бронирования двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа продолжают выманивать деньги у потенциальных арендаторов домика через систему быстрых платежей. При этом сайт содержит признаки обмана: на нём отсутствуют телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей — неактуальные.

УМВД России по Липецкой области уже отправило запрос на блокировку данного интернет-ресурса.

Кроме того, вчера в полицию обратилась 45-летняя липчанка, которая перешла по присланной ссылке и предоставила мошенникам код доступа к своему счёту: с него пропало всё, что там было — 5 346 рублей.

А 69-летней женщине предложили перейти по ссылке и проверить работу своих банковских приложений — она лишилась 90 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
цифровизация
22 минуты назад
для того и придумано, чтоб дистанционно обманывать и отслеживать крестьян
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Гулливер
35 минут назад
Обнули - это что? Хотя бы проверяйте, что публикуете!
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Ярополк
46 минут назад
Неужели так трудно доехать из Липецка до Двуречек и самим посмотреть
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