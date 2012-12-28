Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
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Происшествия
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49 минут назад
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Ещё одну липчанку обманули при бронировании живописного домика в Двуречках
20-летняя девушка лишилась 17 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка перевела мошенникам 17 000 рублей и стала уже седьмой жертвой такого обмана.
Об этом мошенническом сайте мы уже писали. Предлагаемого в аренду домика вместимостью до 10 человек в Двуречках нет — на фото были надёрганные в интернете изображения базы отдыха в Краснодарском крае.
Несмотря на предупреждение полиции, мошенники под предлогом бронирования двухэтажного дома с террасой, баней на дровах и тёплым бассейном в селе Двуречки Грязинского округа продолжают выманивать деньги у потенциальных арендаторов домика через систему быстрых платежей. При этом сайт содержит признаки обмана: на нём отсутствуют телефонные номера для связи с администрацией, а отзывы посетителей — неактуальные.
УМВД России по Липецкой области уже отправило запрос на блокировку данного интернет-ресурса.
Кроме того, вчера в полицию обратилась 45-летняя липчанка, которая перешла по присланной ссылке и предоставила мошенникам код доступа к своему счёту: с него пропало всё, что там было — 5 346 рублей.
А 69-летней женщине предложили перейти по ссылке и проверить работу своих банковских приложений — она лишилась 90 000 рублей.
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