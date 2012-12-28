Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Общество
552
сегодня, 12:36
2
Магазин «Эталон» снова затопило: на этот раз горячей водой
Подача горячей воды по повреждённому трубопроводу приостановлена, определяют место повреждения.
Причём магазин «Эталон» топит второй раз за неделю: 14 апреля — канализационными стоками, сегодня — горячей водой.
— Наши специалисты оперативно отреагировали на ситуацию — подача теплоносителя по повреждённому трубопроводу была приостановлена, сейчас определяют место повреждения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра».
0
1
3
1
0
Комментарии (2)