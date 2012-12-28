96-летний пенсионер ушёл из дома и пропал

Старика ищут.

В Липецком округе с 7 сентября ищут 96-летнего Тимофея Чеботарёва.Пожилой мужчина ушел из дома по улице Набережной в селе Подгорное Липецкого округа и пропал. И вот уже пятый день его местонахождение неизвестно.Известно, что мужчина страдает деменцией, а тревогу забили работники соцзащиты.