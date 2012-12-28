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Происшествия
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сегодня, 10:55
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96-летний пенсионер ушёл из дома и пропал
Старика ищут.
Пожилой мужчина ушел из дома по улице Набережной в селе Подгорное Липецкого округа и пропал. И вот уже пятый день его местонахождение неизвестно.
Известно, что мужчина страдает деменцией, а тревогу забили работники соцзащиты.
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