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26 минут назад
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«Дом топит уже месяц»: хозяйство липчанина заливает водой

Подвал залит, по стенам пошли трещины.

В редакцию GOROD48сегодня обратился житель улицы Аэродромной в Липецке Игорь К. и попросил обратить внимание на его проблему — вот уже месяц частный дом в Мирном топит водой. Вода стоит в подвале и подмывает фундамент дома. Похожая проблема и в доме №10.

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В доме №9 по стенам даже уже пошли трещины.

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Липчанин обращался в «РВК-Липецк» и даже в МЧС — но до сих пор не нашёл концов. Вода продолжает прибывать. Но чья она и кто должен с этим бороться — ему непонятно.

Ещё 12 августа Игорь К. получил официальный ответ из «РВК-Липецк». В ответе директора по производству говорится, что 6 августа специалисты «РВК-Липецк» обследовали водопроводные сети в районе дома № 9 по улице Аэродромной с применением поискового диагностического комплекса, утечки со своей стороны не подтверждают.

«Результаты анализов пробы воды, отобранных в водопроводном колодце в районе дома № 9 по улице Аэродромной, не подтверждают наличия в ней питьевой воды и хозяйственно-бытовых сточных вод. То есть это не утечка «РВК-Липецк». Подтопление частного дома не связано с эксплуатацией сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщили Игорю К.

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Липчанину также посоветовали обратиться с проблемой в департамент ЖКХ. Ведь топит его могут как бесхозные сети, так и грунтовые воды.

16 августа Игорь К. подал повторную заявку №297632 в «РВК-Липецк».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», cпециалистами «РВК-Липецк» проведено дополнительное обследование. По его результатам выявлена утечка на частной врезке в колодце на территории дома №7. Работы по устранению порыва должны быть выполнены собственником сетей.

Узнав это, липчанин ещё больше отчаялся. Он считает, что проводить коммунальные раскопки и устранять утечку соседи своими силами и средствами не будут.
ЖКХ
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Комментарии (1)

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Как гость
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Гость
15 минут назад
У РВК всегда один ответ, это не наше. Вы им предложите за деньги сделать, за час весь гараж спецтехники будет у вас и все наладят. Проверено
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