Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск
Насмерть сбивший 13-летнего мальчика на улице Космонавтов водитель получил год колонии-поселения
Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином
Общество
297
26 минут назад
1
«Дом топит уже месяц»: хозяйство липчанина заливает водой
Подвал залит, по стенам пошли трещины.
В доме №9 по стенам даже уже пошли трещины.
Липчанин обращался в «РВК-Липецк» и даже в МЧС — но до сих пор не нашёл концов. Вода продолжает прибывать. Но чья она и кто должен с этим бороться — ему непонятно.
Ещё 12 августа Игорь К. получил официальный ответ из «РВК-Липецк». В ответе директора по производству говорится, что 6 августа специалисты «РВК-Липецк» обследовали водопроводные сети в районе дома № 9 по улице Аэродромной с применением поискового диагностического комплекса, утечки со своей стороны не подтверждают.
«Результаты анализов пробы воды, отобранных в водопроводном колодце в районе дома № 9 по улице Аэродромной, не подтверждают наличия в ней питьевой воды и хозяйственно-бытовых сточных вод. То есть это не утечка «РВК-Липецк». Подтопление частного дома не связано с эксплуатацией сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщили Игорю К.
Липчанину также посоветовали обратиться с проблемой в департамент ЖКХ. Ведь топит его могут как бесхозные сети, так и грунтовые воды.
16 августа Игорь К. подал повторную заявку №297632 в «РВК-Липецк».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», cпециалистами «РВК-Липецк» проведено дополнительное обследование. По его результатам выявлена утечка на частной врезке в колодце на территории дома №7. Работы по устранению порыва должны быть выполнены собственником сетей.
Узнав это, липчанин ещё больше отчаялся. Он считает, что проводить коммунальные раскопки и устранять утечку соседи своими силами и средствами не будут.
0
1
1
0
1
Комментарии (1)