Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск
С вечера четверга и по пятничное утро в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Общество
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47 минут назад
Красный уровень в Липецкой области отменен
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