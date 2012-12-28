Пенсионерка хотела напугать бывшего сожителя дочери и сама получила судимость за ложный донос

Женщина позвонила на номер «112» и сообщила, что несостоявшийся родственник угрожает убийством и кидается на нее с ножом.

Елецкий городской суд вынес приговор 63-летней пенсионерке за заведомо ложный донос о совершении преступления (по части первой статьи 306 УК РФ). Женщину оштрафовали на 10 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года пенсионерка поссорилась с бывшим сожителем своей дочери, позвонила по единому номеру экстренных служб «112» и сообщила диспетчеру, что мужчина угрожает убийством и кидается на нее с ножом. Эта информация была передана в дежурную часть и зарегистрирована в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.Когда домой к женщине приехали полицейские, она написала заявление с просьбой привлечь мужчину к уголовной ответственности. Но в ходе проверки информация о нападении не подтвердилась.Пенсионерка во всём призналась, раскаялась и объяснила свои действия желанием напугать бывшего сожителя своей дочери.