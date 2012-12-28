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сегодня, 11:57
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Пенсионерка хотела напугать бывшего сожителя дочери и сама получила судимость за ложный донос
Женщина позвонила на номер «112» и сообщила, что несостоявшийся родственник угрожает убийством и кидается на нее с ножом.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года пенсионерка поссорилась с бывшим сожителем своей дочери, позвонила по единому номеру экстренных служб «112» и сообщила диспетчеру, что мужчина угрожает убийством и кидается на нее с ножом. Эта информация была передана в дежурную часть и зарегистрирована в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.
Когда домой к женщине приехали полицейские, она написала заявление с просьбой привлечь мужчину к уголовной ответственности. Но в ходе проверки информация о нападении не подтвердилась.
Пенсионерка во всём призналась, раскаялась и объяснила свои действия желанием напугать бывшего сожителя своей дочери.
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