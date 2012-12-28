Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
284
45 минут назад
1
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Деньги женщине давали на развитие цветочного бизнеса. Вернуть их она обещала с процентами.
«Начиная с 2023 года, индивидуальный предприниматель брала у знакомых крупные суммы под видом инвестирования в оптово-розничную торговлю цветами. Женщина обещала приятелям вернуть долг с хорошими процентами. Но когда наступал оговорённый срок возврата денег, женщина придумывала несуществующие причины для отсрочки», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
Деньги липчанка потратила на личные нужды, так и не вложив их в бизнес. Два миллиона рублей она добровольно вернула.
0
1
2
0
4
Комментарии (1)