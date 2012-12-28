Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд

Деньги женщине давали на развитие цветочного бизнеса. Вернуть их она обещала с процентами.



Деньги липчанка потратила на личные нужды, так и не вложив их в бизнес. Два миллиона рублей она добровольно вернула.

35-летнюю липчанку будут судить за мошенничество: по данным следствия, она обманула четырнадцать своих знакомых на 16,5 миллиона рублей.«Начиная с 2023 года, индивидуальный предприниматель брала у знакомых крупные суммы под видом инвестирования в оптово-розничную торговлю цветами. Женщина обещала приятелям вернуть долг с хорошими процентами. Но когда наступал оговорённый срок возврата денег, женщина придумывала несуществующие причины для отсрочки», — сообщает УМВД России по Липецкой области.