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284
45 минут назад
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Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд

Деньги женщине давали на развитие цветочного бизнеса. Вернуть их она обещала с процентами. 

35-летнюю липчанку будут судить за мошенничество: по данным следствия, она обманула четырнадцать своих знакомых на 16,5 миллиона рублей.

«Начиная с 2023 года, индивидуальный предприниматель брала у знакомых крупные суммы под видом инвестирования в оптово-розничную торговлю цветами. Женщина обещала приятелям вернуть долг с хорошими процентами. Но когда наступал оговорённый срок возврата денег, женщина придумывала несуществующие причины для отсрочки», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Деньги липчанка потратила на личные нужды, так и не вложив их в бизнес. Два миллиона рублей она добровольно вернула.

мошенничество
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Комментарии (1)

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Кредитор
5 минут назад
Много хороших знакомых. Каждый дал по миллиону.
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