Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Налоговик «вернул» переплаты умерших в личный карман
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Читать все
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки
Погода в Липецке
ОРВИ за неделю заболели 3898 человек
Здоровье
Липецкая область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса
Экономика
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Читать все
Погода в Липецке
453
56 минут назад
2

В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки

Ночью температура воздуха упадет до -1 градуса.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого будет постепенно смещаться с севера Черноземья на северо-восток Европейской территории России. Атмосферное давление будет интенсивно расти, осадки постепенно ослабеют и пройдут лишь местами. 28 апреля сохранится порывистый ветер до 15-20 м/сек.

Среднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4, днем — от +6 до +11.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 6 градусов мороза.

Комментарии (2)

Котэ
9 минут назад
Что толку? Кушать все равно нечего!
Умный
51 минуту назад
Самое время отключить отопление!
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
