В Липецкой области дождь, мокрый снег и заморозки

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого будет постепенно смещаться с севера Черноземья на северо-восток Европейской территории России. Атмосферное давление будет интенсивно расти, осадки постепенно ослабеют и пройдут лишь местами. 28 апреля сохранится порывистый ветер до 15-20 м/сек.Среднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 6 градусов мороза.