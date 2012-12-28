В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Общество
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сегодня, 11:50
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В Липецке снова шел грибной снег
Вместо замерзших ночью косточковых ждем урожай грибов?
4 апреля в Липецке тоже шел снег в солнечное время и так совпало, что в лесах и посадках в это время вырос богатый урожай сморчков и строчков.
В конце апреля в городе уже достаточно много разных грибов, это и навозники, и подтопольники, а на пнях спиленных тополей уже растут чешуйчатки. В лесах же липчане продолжают собирать сморчки и строчки.
Сегодня ночью в регионе наблюдались заморозки до —5. У многих мороз побил цветение на яблонях, грушах, вишни и черешни. Сегодня ночью тоже прогнозируется мороз до —2 —3.
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