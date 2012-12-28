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сегодня, 11:50
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В Липецке снова шел грибной снег

Вместо замерзших ночью косточковых ждем урожай грибов?

Сегодня в центре Липецка сквозь тучки проглядывало временами солнце и пошел снег. Такое явление в природе, как и во время дождя в солнечных день называют — грибным снегом.

4 апреля в Липецке тоже шел снег в солнечное время и так совпало, что в лесах и посадках в это время вырос богатый урожай сморчков и строчков.

В конце апреля в городе уже достаточно много разных грибов, это и навозники, и подтопольники, а на пнях спиленных тополей уже растут чешуйчатки. В лесах же липчане продолжают собирать сморчки и строчки.

Сегодня ночью в регионе наблюдались заморозки до —5. У многих мороз побил цветение на яблонях, грушах, вишни и черешни. Сегодня ночью тоже прогнозируется мороз до —2 —3.

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Комментарии (2)

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Александр Н.
16 минут назад
Бывает.
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Хек
38 минут назад
А я медведя сегодня в огороде наблюдал...
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