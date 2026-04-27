Происшествия
1217
сегодня, 15:08
3

Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной

Оказалось, пистолет был игрушечным.

Утром 26 апреля на проезжую часть улицы Юбилейной в Липецке вышел мужчина с пистолетом в руках. Жители улицы вызвали полицейских. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улицу для проверки информации прибыл наряд ДПС.

— Пистолет оказался игрушечным. У мужчины при себе были упаковка и чек. В то же время полицейские провели с ним профилактическую беседу о том, что в условия повышенной бдительности граждан не стоит создавать стрессовых ситуаций, — сообщили в пресс-службе.
Комментарии (3)

Animal planet.
28 минут назад
Зачем он его вообще вытащил? Купил,положил в пакет и иди домой.
Ответить
Александр Н.
39 минут назад
Совсем без царя в голове, нашёл чем внимание привлечь в такое время.
Ответить
САИ
59 минут назад
Иди разберись игрушечный или какой, придурков сейчас полно, что у них в голове неизвестно!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
