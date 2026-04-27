Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной

Оказалось, пистолет был игрушечным.

Утром 26 апреля на проезжую часть улицы Юбилейной в Липецке вышел мужчина с пистолетом в руках. Жители улицы вызвали полицейских.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улицу для проверки информации прибыл наряд ДПС.— Пистолет оказался игрушечным. У мужчины при себе были упаковка и чек. В то же время полицейские провели с ним профилактическую беседу о том, что в условия повышенной бдительности граждан не стоит создавать стрессовых ситуаций, — сообщили в пресс-службе.