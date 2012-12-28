35 минут назад
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
На этот раз — в Добринском округе.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, начальник Новочеркутинского территориального отдела администрации округа не обеспечил своевременную расчистку автомобильных дорог от снега в нескольких сельских населенных пунктах. В результате в отношении ответственного за содержание дорог должностного лица возбудили дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого чиновника оштрафовали.
Ранее в Лебедяни мировой суд оштрафовал на 40 000 рублей 35-летнего инженера МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС городского поселения г. Лебедянь» за плохую уборку снега в городе.
В феврале точно такой же случай был в Чаплыгине — там привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей за плохую уборку снега 49-летнюю женщину-директора МБУ «Комплексный центр благоустройства» города Чаплыгин.
