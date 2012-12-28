Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кусок штукатурки упал с высоты девятого этажа на автомобиль
Происшествия
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Происшествия
442
32 минуты назад
2

Налоговик «вернул» переплаты умерших в личный карман

Бывший налоговый инспектор и двое его сообщников украли почти 7 миллионов рублей. Суд вынес им приговор за мошенничество.

В Липецкой области вынесен приговор бывшему налоговому инспектору и двум его сообщникам. Они украли из бюджета 6,9 миллиона рублей, которые умершие люди при жизни переплатили при внесении налогов.

Инспектор с помощью служебного доступа нашел в базе данных умерших граждан, у которых были переплаты по налогам, и подписал поддельные решения о возврате этих сумм. Но не в бюджет, а на счета подставных лиц.

По фальшивым документам налоговая перевела на эти счета 6,9 миллионов рублей. Затем сообщники обналичили и поделили деньги. Схему раскрыли сотрудники УМВД и УФСБ России по Липецкой области, всех ее участников задержали.

Грязинский районный суд признал бывшего налоговика и двух его сообщников виновными в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Им назначены от 3 до 4 лет заключения в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области.



мошенничество
0
0
3
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
7 минут назад
Воруют все и везде, где и у кого есть возможможность! А как быть тем, у кого нет возможности воровать или не ворует по моральным принципам!?
Ответить
Гость
17 минут назад
А почему для должнасных лиц такие минимальные сроки?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить