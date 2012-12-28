Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Налоговик «вернул» переплаты умерших в личный карман
Бывший налоговый инспектор и двое его сообщников украли почти 7 миллионов рублей. Суд вынес им приговор за мошенничество.
Инспектор с помощью служебного доступа нашел в базе данных умерших граждан, у которых были переплаты по налогам, и подписал поддельные решения о возврате этих сумм. Но не в бюджет, а на счета подставных лиц.
По фальшивым документам налоговая перевела на эти счета 6,9 миллионов рублей. Затем сообщники обналичили и поделили деньги. Схему раскрыли сотрудники УМВД и УФСБ России по Липецкой области, всех ее участников задержали.
Грязинский районный суд признал бывшего налоговика и двух его сообщников виновными в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Им назначены от 3 до 4 лет заключения в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области.
