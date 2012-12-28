Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
147
31 минуту назад

Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом

По данным следствия, весной 2025 года курирующая благоустройство Чаплыгина Светлана Дорофеева подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах.

Сегодня по ходатайству следователя регионального СК России председатель комитета по управлению городским хозяйством Чаплыгинского муниципального округа Светлана Дорофеева помещена под домашний арест. Такую меру пресечения для по факту мэра Чаплыгина суд избрал на время следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, курируя вопросы городского хозяйства и действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более 3 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фигуряющая в деле подрядная организация — «ПСК Реновация». В отношении ее генерального директора Алексея Протасова Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («приготовление к даче взятки в особо крупном размере») и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По данным GOROD48, речь идет о проекте «Ворота в Раненбург» стоимостью 118,6 млн рублей, реализацию которого благополучно завалил подрядчик.

p1kgAbbV072rLcrgMVLsaylO5Bkm1yphbY1Vs2uen5X2EgfopIu68uFCTpA8KdFRbGnTaKz8v51ltNweeg-FqUJN.jpgqtYixScmHBz8zwhj4Gvk9QsRwvgSAOqdrHsD0KAAaEBkhNdT6DscxuOT5wXzlv94U1pPkxQSQpxSEl8QNZiiaVVV.jpg
umW7eH214dsh59ZbPvVQfuGUx1yf3asCUmWpAcsxxZ1R9Q8V-XxUiZ52N9xrCq5QM29-gEQI8SHgvgTD_uGIAD5m (1).jpg
W-BnJEDvBBnaTHFsUzumX1NaBkoBpM4mpEtT30pmFAx9qN5T9mPGp9o67yW3DOZ1glCElANfvaCF16kjxCfO4gC5.jpg

Разработанный в 2024 году проект предполагает благоустройство улицы Московской, переулка Московский и прилегающих к ним территорий. Концепцией предусмотрено создание входной группы в город со стороны железнодорожного вокзала «Раненбург», установка стилизованной арки с историческими наименованиями города, преобразование сквера с памятником чернобыльцам в сквер памяти поколений, обновление детской площадки возле домов 32, 34, 36 на улице Московской в виде крепости «Ораниенбург» (по рисунку Петра Первого) — каждый игровой бастион должен соотноситься с чувствами (осязание, обоняние и др.). У вокзала должны появиться парковки для автомобилей, обновлены автобусные павильоны. На улице Московской гости появятся тематические арт-объекты: швейная машинка, водопроводный фильтр, ворота в Раненбург.

Контракт с «ПСК Реновация» был расторгнут администрацией Чаплыгинского округа в прошлом году. Сейчас над проектом «Ворота в Раненбург» работает другая компания.
благоустройство
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить