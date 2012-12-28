Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
По данным следствия, весной 2025 года курирующая благоустройство Чаплыгина Светлана Дорофеева подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах.
«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, курируя вопросы городского хозяйства и действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более 3 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Фигуряющая в деле подрядная организация — «ПСК Реновация». В отношении ее генерального директора Алексея Протасова Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («приготовление к даче взятки в особо крупном размере») и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).
По данным GOROD48, речь идет о проекте «Ворота в Раненбург» стоимостью 118,6 млн рублей, реализацию которого благополучно завалил подрядчик.
Разработанный в 2024 году проект предполагает благоустройство улицы Московской, переулка Московский и прилегающих к ним территорий. Концепцией предусмотрено создание входной группы в город со стороны железнодорожного вокзала «Раненбург», установка стилизованной арки с историческими наименованиями города, преобразование сквера с памятником чернобыльцам в сквер памяти поколений, обновление детской площадки возле домов 32, 34, 36 на улице Московской в виде крепости «Ораниенбург» (по рисунку Петра Первого) — каждый игровой бастион должен соотноситься с чувствами (осязание, обоняние и др.). У вокзала должны появиться парковки для автомобилей, обновлены автобусные павильоны. На улице Московской гости появятся тематические арт-объекты: швейная машинка, водопроводный фильтр, ворота в Раненбург.
Контракт с «ПСК Реновация» был расторгнут администрацией Чаплыгинского округа в прошлом году. Сейчас над проектом «Ворота в Раненбург» работает другая компания.
