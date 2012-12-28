Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом

Сегодня по ходатайству следователя регионального СК России председатель комитета по управлению городским хозяйством Чаплыгинского муниципального округа Светлана Дорофеева помещена под домашний арест. Такую меру пресечения для по факту мэра Чаплыгина суд избрал на время следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере.«По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемая, курируя вопросы городского хозяйства и действуя в рамках заключённого муниципального контракта по благоустройству улиц и прилегающих территорий в городе Чаплыгине, подписала акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об их стоимости и объёмах. При этом на расчётный счёт подрядной организации были перечислены денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы, на сумму более 3 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.Фигуряющая в деле подрядная организация — «ПСК Реновация». В отношении ее генерального директора Алексея Протасова Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ («приготовление к даче взятки в особо крупном размере») и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).По данным GOROD48, речь идет о проекте «Ворота в Раненбург» стоимостью 118,6 млн рублей, реализацию которого благополучно завалил подрядчик.Разработанный в 2024 году проект предполагает благоустройство улицы Московской, переулка Московский и прилегающих к ним территорий. Концепцией предусмотрено создание входной группы в город со стороны железнодорожного вокзала «Раненбург», установка стилизованной арки с историческими наименованиями города, преобразование сквера с памятником чернобыльцам в сквер памяти поколений, обновление детской площадки возле домов 32, 34, 36 на улице Московской в виде крепости «Ораниенбург» (по рисунку Петра Первого) — каждый игровой бастион должен соотноситься с чувствами (осязание, обоняние и др.). У вокзала должны появиться парковки для автомобилей, обновлены автобусные павильоны. На улице Московской гости появятся тематические арт-объекты: швейная машинка, водопроводный фильтр, ворота в Раненбург.Контракт с «ПСК Реновация» был расторгнут администрацией Чаплыгинского округа в прошлом году. Сейчас над проектом «Ворота в Раненбург» работает другая компания.