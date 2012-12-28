Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
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Происшествия
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13 минут назад
В Волгоградской области задержана 18-летняя липчанка — курьер мошенников
18-летняя девушка забрала у пожилой женщины почти 2 миллиона рублей и теперь может провести за решёткой до 10 лет.
Поверив этой схеме, пенсионерка отдала прибывшей девушке-курьеру около двух миллионов рублей, а позже поняла, что стала жертвой обмана.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили курьера — ею оказалась 18-летняя жительница Липецка. Девушку задержали по месту её проживания, она полностью созналась в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения — максимальное наказание по этой статье достигает 10 лет лишения свободы.
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