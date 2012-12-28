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13 минут назад

В Волгоградской области задержана 18-летняя липчанка — курьер мошенников

18-летняя девушка забрала у пожилой женщины почти 2 миллиона рублей и теперь может провести за решёткой до 10 лет.

Сотрудники отдела № 5 Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области вместе с коллегами из ОМВД России по Еланскому району задержали соучастницу телефонных аферистов. В полицию обратилась 77-летняя жительница рабочего посёлка Елань, которая в апреле 2026 года стала получать звонки от неизвестных. Звонившие представлялись сотрудниками Госуслуг, налоговой службы и силовых ведомств, заявив, что женщина якобы перевела деньги в недружественное государство, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности ей необходимо передать все сбережения на декларацию и перевод на «безопасный счёт».

Поверив этой схеме, пенсионерка отдала прибывшей девушке-курьеру около двух миллионов рублей, а позже поняла, что стала жертвой обмана.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили курьера — ею оказалась 18-летняя жительница Липецка. Девушку задержали по месту её проживания, она полностью созналась в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения — максимальное наказание по этой статье достигает 10 лет лишения свободы.
мошенничество
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