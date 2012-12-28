Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Выходные в Липецке: международный фестиваль, разговоры о еде, ожидание феерии от «Металлурга»
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Происшествия
63
30 минут назад
2
Липанка вместо отношений занялась «криптой» и стала жертвой мошенников
Общение на сайте знакомств не по прямому назначению привело женщину к печальным последствиям.
На протяжении четырех недель за каждым её действием следили так называемые «учителя»: операторы псевдобиржи убеждали женщину в стопроцентной прибыльности сделок. Доверившись им, потерпевшая несколькими переводами отправила на продиктованные счета 3 миллиона 480 тысяч рублей. Лишь когда аферисты перестали выходить на связь, липчанка осознала, что её обманули, и обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
0
0
0
1
2
Комментарии (2)