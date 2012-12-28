Липанка вместо отношений занялась «криптой» и стала жертвой мошенников

Общение на сайте знакомств не по прямому назначению привело женщину к печальным последствиям.

В июне этого года в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку обратилась местная жительница, ставшая жертвой виртуального романа. На сайте знакомств 44-летняя липчанка обратила внимание на анкету мужчины, который всячески демонстрировал свою успешность и финансовую независимость. Со временем романтическая переписка уступила место обсуждению инвестиций — новый приятель рассказал женщине, как легко разбогател на криптовалюте, и предложил ей последовать его примеру. Жительница Липецка клюнула на эту убедительную уловку и решила попробовать заработать, полностью доверившись незнакомцу.На протяжении четырех недель за каждым её действием следили так называемые «учителя»: операторы псевдобиржи убеждали женщину в стопроцентной прибыльности сделок. Доверившись им, потерпевшая несколькими переводами отправила на продиктованные счета 3 миллиона 480 тысяч рублей. Лишь когда аферисты перестали выходить на связь, липчанка осознала, что её обманули, и обратилась в правоохранительные органы.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).