В районе Карьера отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 7 июня без холодной воды останутся жители Карьера и части Центра Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Толстого, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, по проезду Шишкина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 7, 9 по улице Стаханова, №№ 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова.