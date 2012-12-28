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Общество
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30 минут назад
В районе Карьера отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 7 июня без холодной воды останутся жители Карьера и части Центра Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 7, 9 по улице Стаханова, №№ 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова.
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