В подвале на Советской найден труп

Личность мужчины ещё не установлена.

Вечером 22 апреля в подвале одного из домов на улице Советской в Липецке нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на вид мужчине до 50 лет. Его личность и обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы.