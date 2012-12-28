Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
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Погода в Липецке
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36 минут назад
Сухая и теплая погода установится в Липецкой области
Лето больше не собирается уступать место холодам.
Среднесуточные температуры составят 17-19 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.
День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 2 градуса тепла.
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