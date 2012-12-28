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сегодня, 10:10
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Липецкие врачи отправились в Рязань изучать транспланталогию

Делегация регионального Минздрава побывала в областной клинической больнице Рязани, чтобы изучить наработки в одной из самых сложных сфер медицины.

Заместитель министра здравоохранения Липецкой области по лечебной работе Олеся Чернышова возглавила делегацию, посетившую рязанскую ОКБ с рабочим визитом.

В центре внимания оказалось развитие трансплантологической программы и внедрение передовых подходов, которые уже доказали свою эффективность в Рязани. Первая пересадка почки в регионе была проведена в 2018 году, а спустя год хирурги выполнили первую трансплантацию печени. С момента создания профильной службы липецкие специалисты провели уже 115 пересадок почки и 14 пересадок печени.

Как сообщили в рязанской ОКБ, полученные знания и практический опыт помогут коллегам из Липецкой области и дальше развивать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Фото: vk.com/okb_ryaz
транспланталогия
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Комментарии (3)

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Бэлла
26 минут назад
Исправьте ошибку, стыдно))) Транспланталогия??? нет, ТрансплантОлогия
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Васёк
37 минут назад
Нужно ещё направить делегацию чтобы их обучили лекарства для льготников закупать. А то наши не умеют.
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доктор Айболит
39 минут назад
Этому учатся годами, а не приехал-уехал
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