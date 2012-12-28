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Общество
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сегодня, 13:12
Ремонт на водоводе оставил без холодной воды несколько улиц Липецка
Коммунальная авария затронула десятки домов.
Подвоз воды будет организован к дому №19 по улице Шуминского.
Завершить ремонтные работы планируется к 16:30, сообщили в мэрии Липецка. Но точное время возобновления подачи воды будет уточнено дополнительно.
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