Ремонт на водоводе оставил без холодной воды несколько улиц Липецка

Коммунальная авария затронула десятки домов.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения «РВК-Липецк» временно отключила холодную воду для жителей целого ряда домов: улица Катукова, дома №25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; улица Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а; улица Москаленко, дом №1; Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29; Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52.Подвоз воды будет организован к дому №19 по улице Шуминского.Завершить ремонтные работы планируется к 16:30, сообщили в мэрии Липецка. Но точное время возобновления подачи воды будет уточнено дополнительно.