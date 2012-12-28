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Косуля металась по улице Юных Натуралистов
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38
11 минут назад

Косуля металась по улице Юных Натуралистов

Животное липчане заметили возле автосалонов. Затем косуля побежала к Центральному рынку.

Около полудня 6 июня жители улицы Юных Натуралистов заметили испуганную косулю или оленёнка. Животное металось от края проезжей части к тротуару и обратно, а потом убежало в сторону Центрального рынка.

За последнюю неделю это не первый случай, когда в Липецке видели косуль. 30 мая одно животное даже пришлось выручать спасателям: косуля застряла в заборе частного дома села Сырское. Дежурная смена управления государственной противопожарной спасательной службы освободила животное и отвезла в ветклинику.
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