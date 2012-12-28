Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Выходные в Липецке: международный фестиваль, разговоры о еде, ожидание феерии от «Металлурга»
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
Общество
38
11 минут назад
Косуля металась по улице Юных Натуралистов
Животное липчане заметили возле автосалонов. Затем косуля побежала к Центральному рынку.
За последнюю неделю это не первый случай, когда в Липецке видели косуль. 30 мая одно животное даже пришлось выручать спасателям: косуля застряла в заборе частного дома села Сырское. Дежурная смена управления государственной противопожарной спасательной службы освободила животное и отвезла в ветклинику.
0
0
0
0
2
Комментарии