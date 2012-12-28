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В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
Происшествия
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сегодня, 13:28
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В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
Люди в ДТП не пострадали.
В Грязях, неподалеку от центральной районной больницы легковушка врезалась в тополь.
В авариях никто не пострадал.
Фото: Афиша Грязи и Мой Елец | Новости
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