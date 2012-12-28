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сегодня, 13:28
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В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь

Люди в ДТП не пострадали.

В Ельце автомобиль «Лада Гранта» на перекрёстке Лермонтова и Октябрьской вылетел на тротуар и врезался в крыльцо дома.

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В Грязях, неподалеку от центральной районной больницы легковушка врезалась в тополь.

В авариях никто не пострадал.

Фото: Афиша Грязи и Мой Елец | Новости
ДТП
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
тополь
12 минут назад
Просто не надо колотить понты, а ехать согласно ПДД.
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СССР
24 минуты назад
Может хватит за рулём в смартфонах сидеть, очнитесь!
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