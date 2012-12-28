Спорт
141
21 минуту назад

Липчанка выиграла первенство мира по стрельбе с новым рекордом планеты

Варвара Зайцева переписала историю в Каире.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Варвара Зайцева поднялась на высшую ступень пьедестала почёта Кубке мира среди юниоров и юниорок (до 22 лет), который проходит в столице Египта Каире.

Наша землячка не знала себе равных в стендовой стрельбе в упражнении «скит». При этом в финале Зайцева установила новый юниорский рекорд мира, попав точно в цель 33 раза.

Конкуренцию липчанке до последнего пыталась создать ещё одна отечественная спортсменка Ксения Шуляк из Краснодара, но в итоге остановилась на 2-м месте, поразив в финале 31 мишень. Замкнула «тройку» призёров Бетани Нортон из Великобритании – 28 точных выстрелов.

В Египте сейчас проходит юниорский Кубок мира, как по стендовой, так и по пулевой стрельбе.

У Варвары Зайцевой это не первый международный успех. В 2025 году она взяла две «серебряные» медали в юниорском первенстве Европы. А теперь впервые в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала почёта международных соревнований самого высокого уровня, да ещё и стала самой меткой юниоркой планеты!
