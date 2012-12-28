Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Общество
сегодня, 16:10
Липчан зовут на субботник
Впервые за долгое время он пройдет действительно в субботу.
Мэрия выбрала для уборки несколько локаций: Привокзальные пруды, зону отдыха «Крепость» на улице Водопьянова, Новолипецкий пляж, скверы Маркова, на улице Полиграфической, 22 и в Катукова, 34.
Везде субботник начнется одновременно — в 11:00. Представители городского департамента развития территории раздадут перчатки и мешки для мусора.
Субботник можно провести и в своем дворе.
«Давайте сделаем Липецк ещё красивее, чище и уютнее», — обратилась к липчанам Светлана Бедрова.
Всероссийские субботники Минстрой РФ проводит с 2021 года. Липецк присоединяется к акции уже несколько лет, при этом убирали горожане, как правило, территории, отведенные под благоустройство.
В прошлом году во Всероссийском субботнике участвовали около полутора тысяч липчан.
Комментарии (14)