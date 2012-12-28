Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Общество
Циклон с северо-запада вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На трассе Орел-Тамбов от села Косыревка в сторону Липецка останется одна полоса
Общество
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Общество
В подвале на Советской найден труп
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
Происшествия
72-летний пенсионер зарезал знакомого
Происшествия
Крепкий ветер поднимется в области
Погода в Липецке
Читать все
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Общество
Липчан зовут на субботник
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей: по делу вынесен приговор
Происшествия
В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов
Общество
Двое подростков получили условные сроки за угон грузовика «МАЗ»
Происшествия
От имени руководителя липецкого Роспотребнадзора Кирилла Яковлева пишут мошенники
Происшествия
Вместо выхода на улицу — стена с зеркалом
Общество
В Липецкой области еще один холодный день
Погода в Липецке
В двух районах Липецка спасатели устраняют последствия сильного ветра
Происшествия
На НЛМК начались традиционные субботники
НЛМК Live
Читать все
Общество
693
сегодня, 16:10
14

Липчан зовут на субботник

Впервые за долгое время он пройдет действительно в субботу.

Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова пригласила горожан на Всероссийский субботник, который пройдет в субботу, 25 апреля.

Мэрия выбрала для уборки несколько локаций: Привокзальные пруды, зону отдыха «Крепость» на улице Водопьянова, Новолипецкий пляж, скверы Маркова, на улице Полиграфической, 22 и в Катукова, 34.

Везде субботник начнется одновременно — в 11:00. Представители городского департамента развития территории раздадут перчатки и мешки для мусора.

Субботник можно провести и в своем дворе.

«Давайте сделаем Липецк ещё красивее, чище и уютнее», — обратилась к липчанам Светлана Бедрова.

Всероссийские субботники Минстрой РФ проводит с 2021 года. Липецк присоединяется к акции уже несколько лет, при этом убирали горожане, как правило, территории, отведенные под благоустройство.

В прошлом году во Всероссийском субботнике участвовали около полутора тысяч липчан.
субботник
Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
14 минут назад
А губернатор как В.И.Ленин будет брёвна таскать ? Если нет то народ не подержит !
Ответить
Антон
22 минуты назад
а коммунальщикам за что платят?
Ответить
Спорцмен.
23 минуты назад
Вы уже там разберитесь или истофета 50я или субботник? Можно конечно всё это объединить. По бегали, убрали. Ведь 25 собираетесь проводить эстафету и субботник в сё в один день.
Ответить
володя
26 минут назад
руководители будут или опять заняты.
Ответить
Домострой
26 минут назад
Светлана Бедросова, выводите на субботник Управляющие компании- хоть раз в год их лицезреть будем! Пусть отрабатывают свой хлеб, который круглогодично получают из наших рук! В городе не должно быть неубранных мест - Управляшки вперед!
Ответить
приду обязательно
36 минут назад
Уточните, где будут выдавать деньги за помощь любимому городу, и в каком количестве ?
Ответить
Беги
25 минут назад
в феврале 2026 года средняя зарплата в Липецке составила 86 043 рубля по официальным данным. То есть должны заплатить 4 000 руб в день за уборку тебе.
Ответить
как обычно
39 минут назад
Бюджетники и персонал администрации, школьники и студенты. Ясен пень все пойдут добровольно.
Ответить
Уточняю
17 минут назад
Добровольно- принудительно.
Ответить
Где и во сколько
46 минут назад
Будут собираться на субботник все представители администраций, бесчисленных министерств и им же подобных?? Я буду убирать только с ними !!! А то как ЕГЭ сдавать в свое рабочее время, так это они первые
Ответить
Жесть
28 минут назад
А засирали город - все представители администраций, бесчисленных министерств и им же подобных??? Или сами все вокруг засрали?!
Ответить
Роман
47 минут назад
привыкли к совку. Чтоб за бесплатно всё делали. И работали за еду
Ответить
К совку?
26 минут назад
А вы поди счастливо живете в эпоху «развитого» капитализма?
Ответить
плати деньги
49 минут назад
Бесплатный труд был при социализме - а сейчас капитализм. Каждый труд должен быть оплачен по рыночным ценам
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
