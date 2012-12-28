Липчан зовут на субботник

Впервые за долгое время он пройдет действительно в субботу.

Исполняющая обязанности мэра Липецка Светлана Бедрова пригласила горожан на Всероссийский субботник, который пройдет в субботу, 25 апреля.Мэрия выбрала для уборки несколько локаций: Привокзальные пруды, зону отдыха «Крепость» на улице Водопьянова, Новолипецкий пляж, скверы Маркова, на улице Полиграфической, 22 и в Катукова, 34.Везде субботник начнется одновременно — в 11:00. Представители городского департамента развития территории раздадут перчатки и мешки для мусора.Субботник можно провести и в своем дворе.«Давайте сделаем Липецк ещё красивее, чище и уютнее», — обратилась к липчанам Светлана Бедрова.Всероссийские субботники Минстрой РФ проводит с 2021 года. Липецк присоединяется к акции уже несколько лет, при этом убирали горожане, как правило, территории, отведенные под благоустройство.В прошлом году во Всероссийском субботнике участвовали около полутора тысяч липчан.