«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах

Глава региона отчитался перед областным Советом о работе за 2025 год и заявил, что «потянет» ещё как минимум две пятилетки руководства регионом.

Нерядовой выдалась очередная сессия Липецкого областного Совета — губернатор Игорь Артамонов отчитывался перед депутатами о работе регионального правительства в 2025 году. Отчёт, как и предыдущие, имел мощное мультимедийное сопровождение: тезисы губернатора поддерживали на большом экране красочные графики, картинки и видеоролики.

— Мы столкнулись с серьёзными вызовами: охлаждением экономики, снижением налоговой базы и падением доходов бюджета. Безусловно, это отразилось на динамике показателей социально-экономического развития. Однако область всё же продвигается вверх по турнирной таблице, — заявил Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что, несмотря на сокращение доходов бюджета, продолжился рост его социальных расходов, которые в 2025 году составили 99,7 миллиарда рублей. 4,7 миллиарда рублей из этой суммы потрачены на нужды участников СВО и их семей. Также среди приоритетных трат — поддержка семей с детьми, развитие системы социальных контрактов, безопасность жителей области, обеспечение жильём детей-сирот.

Из основных успехов своей команды Игорь Артамонов назвал следующие показатели.

В прошлом году продолжилась оптимизация расходов на управленческий аппарат. За два года региональные ведомства продали или передали на нужды СВО 456 автомобилей (35% ведомственного автопарка). Сокращено 10% штатных единиц чиновников.

Регион занимает второе место в ЦФО по удовлетворённости населения медицинской помощью, третье в России по уровню зарегистрированной безработицы, пятое место в стране по объёмам производства продукции сельского хозяйства на душу населения, восьмое место по инвестклимату — ОЭЗ «Липецк» признана лучшей в стране, 17-е место — по качеству жизни.

Темпы роста реальных зарплат в Липецкой области опережают такой показатель в ЦФО и России — 134,2% против 122,3% и 124,3%, соответственно.

За год в Липецке сданы две огромные современные школы. В области отремонтирован 11 объектов сферы образования. В 2026 году будут отремонтированы ещё 46 школ и детских садов.

В детских загородных лагерях в прошлом году построены шесть быстровозводимых корпусов, ещё четыре построят в этом году. Продолжается обновление «Прометея». Как следствие этой работы — выросло количество детей, которые отдыхают в лагерях.

Ремонтируются реабилитационные центры. В прошлом году область потратила 700 миллионов рублей на ремонт санаториев «Мечта», «Лесная сказка», «Седьмой лепесток» и «Большая медведица»; все эти объекты теперь уровня «пять звёзд», заверил Игорь Артамонов.

— Приезжайте, посмотрите, сколько чудес создано. Не только гадости есть на Липецкой земле. Много, много прекрасного, уважаемые коллеги-депутаты, приезжайте, посмотрите. Про гадости мы всегда с вами успеем поговорить, — обратился к депутатам Игорь Артамонов.

В здравоохранение вложено 4,2 миллиарда рублей. Причём капитальный ремонт больниц и поликлиник ведётся на региональные средства. Количество врачей за 2025 год выросло на 207 (+40% к 2024 году). В ближайшем учебном году в РУМе откроется отделение педиатрии.

За год в области отремонтировано 438 километров дорог. На 26% снижена аварийность на коммунальных сетях. 1,3 миллиарда рублей потрачено на благоустройство 65 общественных пространств. Регион занимает первое место в ЦФО и третье в России по привлечению средств федерального бюджета на комплексное развитие территорий. Вкладываются средства в спортивную инфраструктуру. Эти инвестиции принесли региону 2264 медали (+14% к 2024 году).

— Мы не сторонники за счёт бюджета поддерживать иногородних спортсменов, которые выступают в частных клубах. Наша задача — поддержка детско-юношеских команд, — посчитал нужным уточнить губернатор.

Перед очным обсуждением отчёта депутаты направили губернатору более 40 вопросов. На сессии каждая партийная фракция озвучила по паре из них.

Депутат Екатерина Хрусталёва беспокоилась о качестве дорог после зимы.

Игорь Артамонов рассказал, что гарантийные дороги должны отремонтировать за свой счёт подрядчики, на остальные, требующие ремонта, уже выделены дополнительные 350 миллионов рублей (250 миллионов рублей Липецку и 100 миллионов рублей Ельцу). И это не окончательные суммы.

— К середине лета должно быть красиво! — обозначил срок окончания первоочередных ремонтов губернатор.

Вице-спикер Андрей Фролов спросил, как региональное правительство стимулирует привлечение инвестиций.

Игорь Артамонов рассказал, что в регионе действуют льготные займы, которые предоставляют областные фонды развития промышленности и поддержки малого и среднего бизнеса; резиденты особых экономических зон могут рассчитывать на преференции.

Депутат Сергей Волобуев поднял тему дефицита льготных лекарств, который особенно сильно ударил по больным сахарным диабетом.

Игорь Артамонов пояснил, что дефицит был вызван сразу несколькими причинами. Во-первых, поставщики попытались увеличить цены на препараты, а во-вторых, случились организационные проблемы с закупкой лекарств. Сегодня люди, которые отвечали за закупки, в региональном минздраве уже не работают. Количество закупок нормализовалось.

А ещё Сергей Волобуев попросил развеять слухи о скором уходе Игоря Артамонова с должности губернатора.

— Для того чтобы был результат в регионе, надо лет 15 проработать. Я думаю, мы с коллегами ещё эгегей — пару сроков протянем! На радость друг другу и обществу продолжим работать вместе, дружно и добрососедски, — ответил Игорь Артамонов, чем сорвал дружные и продолжительные аплодисменты.

Большинством голосов депутаты приняли к сведению доклад губернатора.

Lex
21 минуту назад
Не дай бог!
135
39 минут назад
Покажите пожалуйста турнирную таблицу, чтобы узнать кого мы там обходим и по каким параметрам
Липчанка
39 минут назад
Не всё разводил, ещё надо 15 лет
