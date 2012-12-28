Тротуар на Ангарской непроходим: с газона наплыла грязь, с дороги летит песок

Мэрия уверяет, что проезжую часть на улице регулярно чистят.

Жители улицы Ангарской ежедневно месят грязь на тротуаре возле остановки «ЛЗСК».

«Ни разу как сошёл снег, не почистили тротуар. Люди ходят по траве вперемешку с грязью. С дороги летят вода и грязь. Всё забито песком», — рассказал GOROD48 один жителей улицы.

В муниципальном управлении благоустройства утверждение липчанина отрицают: проезжую часть и тротуары на улице Ангарской, как рассказали в ведомстве, убирают каждый день, в том числе и сегодня, 16 апреля.

«Остановки убирают вручную, а пешеходные дорожки — механизированным способом», — сообщили в управлении.
Лидия
43 минуты назад
Надо вам прислать фото и видео с улицы Гагарина, дом 85, что в центре города. Ни проехать, ни пройти.
мм
59 минут назад
в т.ч. и поэтому нужны бордюры
