Тротуар на Ангарской непроходим: с газона наплыла грязь, с дороги летит песок

Жители улицы Ангарской ежедневно месят грязь на тротуаре возле остановки «ЛЗСК».«Ни разу как сошёл снег, не почистили тротуар. Люди ходят по траве вперемешку с грязью. С дороги летят вода и грязь. Всё забито песком», — рассказал GOROD48 один жителей улицы.В муниципальном управлении благоустройства утверждение липчанина отрицают: проезжую часть и тротуары на улице Ангарской, как рассказали в ведомстве, убирают каждый день, в том числе и сегодня, 16 апреля.«Остановки убирают вручную, а пешеходные дорожки — механизированным способом», — сообщили в управлении.