Тротуар на Ангарской непроходим: с газона наплыла грязь, с дороги летит песок
Мэрия уверяет, что проезжую часть на улице регулярно чистят.
«Ни разу как сошёл снег, не почистили тротуар. Люди ходят по траве вперемешку с грязью. С дороги летят вода и грязь. Всё забито песком», — рассказал GOROD48 один жителей улицы.
В муниципальном управлении благоустройства утверждение липчанина отрицают: проезжую часть и тротуары на улице Ангарской, как рассказали в ведомстве, убирают каждый день, в том числе и сегодня, 16 апреля.
«Остановки убирают вручную, а пешеходные дорожки — механизированным способом», — сообщили в управлении.
