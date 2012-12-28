«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»

В Липецком горсовете нашли варианты застарелой проблемы — нарушения «закона о тишине» у «Линии».

На ночных дрифтеров у супермаркета «Линия» жители МЖК жалуются годами. Автохулиганы используют парковку магазина как гоночный трек и место для дискотеки. Жители ближайших к «Линии» домов каждую ночь слышат шум шин, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству брянской «Корпорации ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата. Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку круглосуточного супермаркета. Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать?Сегодня по инициативе председателя горсовета Евгении Фрай («Линия» находится на территории ее избирательного округа) эту проблему обсудила комиссия по правовым вопросам и местному самоуправлению. Разговор получился деловой и, как кажется, депутаты нашли варианты ее решения. Но обо всем по порядку.Приглашенный в горсовет житель МЖК Игорь Щетинин перечислил все досаждающие ему и соседям беды. Ко всем прочему он добавил веселье по вечерам и ночам на границе парка Победы. « Каждый вечер, каждую ночь мы вынуждены обращаться в полицию. Здесь и распитие спиртных напитков, дискотека, ругань, жарят шашлыки, фейерверки, даже когда вводят красный уровень.Начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богатикова добавила, что нарушение «закона о тишине», запрет на шум после 22 часов, у «Линии» сопровождаются нарушением всех приличий, употреблением спиртного, сквернословием, совершением других противоправных действий. Штраф за нарушение «закона о тишине» наказывается 500 рублями штрафа. Это — ни о чем.Евгения Фрай сказала, что жители многоэтажек на улице Стаханова и проспекте 60 лет СССР постоянно задают вопрос: а где же власть? Поэтому она, как депутат, привлекала к решению проблемы мэрию, администрацию области, полицию, Росгвардию. Однако навести продолжительный порядок так и не удалось во многом из-за пробелов действующего законодательства. Например, во владении «Линии» находится лишь часть прилегающей территории, остальная — так называемая неразграниченная, де-факто ничья. А потому огородить всю парковку боллардами или столбиками бизнес не может. Невозможно и закрыть все подъезды к «Линии» шлагбаумами, как это сделано у ТЦ «Европа» на улице Советской — супермаркет-то работает круглые сутки!— Тут не поспоришь. Все так, — согласился со спикером горсовета заместитель начальника полиции по линии общественной безопасности УМВД России по Липецку Александр Головин.Подполковник полиции сообщил о том, что было сделано в помощь жителям в прошлом году в борьбе за наведение порядка у «Линии». Проведены 10 рейдов. Выявлены больше сотни фактов нарушений Правил дорожного движения (езда по пешеходным зонам, глухая тонировка машин) и «закона о тишине». Задержаны и переданы родителям несколько несовершеннолетних, находившихся в ночное время без законных представителей. На правонарушителей уже в марте-апреле составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. «Лучшая профилактики — наше постоянное присутствие», — заметил Александр Головин и добавил, что сейчас полиция прорабатывает возможность включения нарядов ППС и ДПС в патрулирование «Линии» в вечернее и ночное время.Офицер полиции привел в пример еще один круглосуточный супермаркет - «Ашан». На большой автостоянке у него еще недавно было так же плохо с общественной безопасностью, как у «Линии», но все кардинально изменилось после того, как его администрация вложилась в оборудование приподнятых над уровнем асфальта островков безопасности, а также перечеркнула автостоянку цепочками искусственных неровностей. И все. Любителей пошуметь, погонять с нарушением правил оттуда как ветром сдуло. Почему бы не повторить этот опыт у «Линии»?Когда слово дали представителю липецкого филиала «Линии» Юрию Кокареву, тот лишь развел в ответ руками, сославшись на отсутствие полномочий что-то обещать.Конечно, это вызвало негативную реакцию депутатов. Первый вице-спикер горсовета Борис Понамарев спросил у Кокарева, с кем договаривается цирк, когда раскидывает свой шатер у «Линии» на время гастролей? «Без вашего разрешения в таком случае не обходится. У всей территории у «Линии» должен быть официально один хозяин. Почему бы вам не взять ту ее часть, которая не разграничена, в аренду? Чтобы, как это сделал «Ашан», ограничить въезд на вашу парковку?»В ответ на это Юрий Кокарев промолчал.Так же стоически представитель «Линии» отреагировал на предложение вице-спикера горсовета Игоря Подзорова: оставить с 22 часов открытой лишь небольшую часть стоянки для ночных покупателей, которых не так много, а въезды на остальную территорию перекрывать шлагбаумами.Председатель горсовета Евгения Фрай резюмировала: мяч на стороне администрации «Линии», получившей запрос от депутатов Липецкого горсовета на общественный порядок у супермаркета. В свою очередь, депутаты рекомендовали органам охраны правопорядка усилить контроль над ситуацией у «Линии» в темное время суток, в период действия «закона о тишине».