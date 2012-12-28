«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»

В Липецком горсовете нашли варианты застарелой проблемы — нарушения «закона о тишине» у «Линии».

На ночных дрифтеров у супермаркета «Линия» жители МЖК жалуются годами. Автохулиганы используют парковку магазина как гоночный трек и место для дискотеки. Жители ближайших к «Линии» домов каждую ночь слышат шум шин, визг тормозов и рев музыки. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к руководству брянской «Корпорации ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), города и области не принесли результата. Рейды автоинспекторов решают проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжаются, любители дрифта и громкой музыки возвращаются на автостоянку круглосуточного супермаркета. Годами власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать?

IMG_20260414_121138.jpg

Сегодня по инициативе председателя горсовета Евгении Фрай («Линия» находится на территории ее избирательного округа) эту проблему обсудила комиссия по правовым вопросам и местному самоуправлению. Разговор получился деловой и, как кажется, депутаты нашли варианты ее решения. Но обо всем по порядку.

IMG_20260414_120251.jpg

Приглашенный в горсовет житель МЖК Игорь Щетинин перечислил все досаждающие ему и соседям беды. Ко всем прочему он добавил веселье по вечерам и ночам на границе парка Победы. « Каждый вечер, каждую ночь мы вынуждены обращаться в полицию. Здесь и распитие спиртных напитков, дискотека, ругань, жарят шашлыки, фейерверки, даже когда вводят красный уровень.

IMG_20260414_120322.jpg

Начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Оксана Богатикова добавила, что нарушение «закона о тишине», запрет на шум после 22 часов, у «Линии» сопровождаются нарушением всех приличий, употреблением спиртного, сквернословием, совершением других противоправных действий. Штраф за нарушение «закона о тишине» наказывается 500 рублями штрафа. Это — ни о чем.

IMG_20260414_120336.jpg

Евгения Фрай сказала, что жители многоэтажек на улице Стаханова и проспекте 60 лет СССР постоянно задают вопрос: а где же власть? Поэтому она, как депутат, привлекала к решению проблемы мэрию, администрацию области, полицию, Росгвардию. Однако навести продолжительный порядок так и не удалось во многом из-за пробелов действующего законодательства. Например, во владении «Линии» находится лишь часть прилегающей территории, остальная — так называемая неразграниченная, де-факто ничья. А потому огородить всю парковку боллардами или столбиками бизнес не может. Невозможно и закрыть все подъезды к «Линии» шлагбаумами, как это сделано у ТЦ «Европа» на улице Советской — супермаркет-то работает круглые сутки!

— Тут не поспоришь. Все так, — согласился со спикером горсовета заместитель начальника полиции по линии общественной безопасности УМВД России по Липецку Александр Головин.

Подполковник полиции сообщил о том, что было сделано в помощь жителям в прошлом году в борьбе за наведение порядка у «Линии». Проведены 10 рейдов. Выявлены больше сотни фактов нарушений Правил дорожного движения (езда по пешеходным зонам, глухая тонировка машин) и «закона о тишине». Задержаны и переданы родителям несколько несовершеннолетних, находившихся в ночное время без законных представителей. На правонарушителей уже в марте-апреле составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. «Лучшая профилактики — наше постоянное присутствие», — заметил Александр Головин и добавил, что сейчас полиция прорабатывает возможность включения нарядов ППС и ДПС в патрулирование «Линии» в вечернее и ночное время.

Офицер полиции привел в пример еще один круглосуточный супермаркет - «Ашан». На большой автостоянке у него еще недавно было так же плохо с общественной безопасностью, как у «Линии», но все кардинально изменилось после того, как его администрация вложилась в оборудование приподнятых над уровнем асфальта островков безопасности, а также перечеркнула автостоянку цепочками искусственных неровностей. И все. Любителей пошуметь, погонять с нарушением правил оттуда как ветром сдуло. Почему бы не повторить этот опыт у «Линии»?

n4h71reni4rdpfya9npnmmedxftad2e8.jpg

qfgysekzl0f2vx08e4c83wpro5l1a1xg.jpg

Когда слово дали представителю липецкого филиала «Линии» Юрию Кокареву, тот лишь развел в ответ руками, сославшись на отсутствие полномочий что-то обещать.

Конечно, это вызвало негативную реакцию депутатов. Первый вице-спикер горсовета Борис Понамарев спросил у Кокарева, с кем договаривается цирк, когда раскидывает свой шатер у «Линии» на время гастролей? «Без вашего разрешения в таком случае не обходится. У всей территории у «Линии» должен быть официально один хозяин. Почему бы вам не взять ту ее часть, которая не разграничена, в аренду? Чтобы, как это сделал «Ашан», ограничить въезд на вашу парковку?»

В ответ на это Юрий Кокарев промолчал.

IMG_20260414_120328.jpg

Так же стоически представитель «Линии» отреагировал на предложение вице-спикера горсовета Игоря Подзорова: оставить с 22 часов открытой лишь небольшую часть стоянки для ночных покупателей, которых не так много, а въезды на остальную территорию перекрывать шлагбаумами.

Председатель горсовета Евгения Фрай резюмировала: мяч на стороне администрации «Линии», получившей запрос от депутатов Липецкого горсовета на общественный порядок у супермаркета. В свою очередь, депутаты рекомендовали органам охраны правопорядка усилить контроль над ситуацией у «Линии» в темное время суток, в период действия «закона о тишине».
Орлик
20 минут назад
Чиновников,служб,департаментов,властей... ни счесть числа. И все,на что способны-языквми молоть на своих совещаниях. А городу все хуже и хуже. И не с каждым годом,а с каждым днем. Как же в Союзе справлялись без такой армии чинуш и без такого воровства во власти.
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
32 минуты назад
власти, полиция и администрация «Линии» разводят рукам: что мы можем сделать?
САИ
сегодня, 16:32
Это всё, к сожалению, современное воспитание: пионеров, комсомольцев, ДНД, идеологии нет, вот и результат, поэтому заполняют; хамство, дебилизм, вседозволенность, неуважение.
Ксения
сегодня, 16:32
Где ещё собираться где?
Пихто
25 минут назад
Зарифмовать этот тупой вопрос?
гость
сегодня, 16:29
Просто промолчал, да с таким отношением к проблемам людей, не ходить в эту линию, вообще.
48
сегодня, 16:28
20 лет лизгинку по ночам у линии слушаем, наверно еще послушаем. Власть решить ну ни как не может, зарплату себе еще поднимите лучше.
НКВД
сегодня, 16:26
А где вы видели наряд ППС. их днем с огнем не сыщешь ?
Максимилиан
сегодня, 16:25
Состоялся очередной разговор ни о чём. Типа коммерсы должны решать проблемы нарушения законодательства. Смех и позор!
001
сегодня, 16:25
НУЖНО ПРОСТО ПОСТАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВ КИРПИЧ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ И КАМЕРЫ КОТОРЫЕ БУДУТ ФИКСИРОВАТЬ НАРУШЕНИЕ И ШТРАФОВАТЬ ЗА ВЪЕЗД ПОД ЗНАК, А ДЛЯ МАГАЗИНА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ОСТАВИТЬ МЕСТ 20 ПАРКОВОЧНЫХ РЯДОМ СО ВХОДОМ
Оля
сегодня, 16:17
А про мотоциклы, что молчите, рычат по ночам как стаи львов, это нормально? Номера им на перед нужно поставить, что бы вид. кам. их видели.
