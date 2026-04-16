Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
На 3-м участке ЛТЗ лужа превратилась в озеро и перешла в разряд вечной
Раньше площадкe с конечной остановкой автобусов спасал от подтоплений пруд. После благоустройства его берегов «разуклонка» дороги на остановочной площади изменилась.
В марте на эту проблему обратила внимание депутат облсовета Ольга Митрохина: «Вокруг высохшего пруда начинает разливаться огромное море — лужа, неподдающаяся никаким откачкам. Говорят, было время, и вся эта вода уходила в пруд по трубе. Труба, кстати, и сейчас существует, но забита силами Управления главного смотрителя и свои функции не исполняет», — написала Ольга Митрохина.
Руководитель ТОС «3-й участок ЛТЗ» Евгений Тихонов рассказал GOROD48, что до 2008 года с площадки вода по трубе уходила в сад, расположенный за зданием егерского училища 1854 года постройки. Затем сад вырубили, а на его построили дома, а водоотвод оказался засыпанным. Вода стала уходить в пруд, который, как и егерское училище тоже исторический — один из семи поливочных и пожарных прудов училища и Романовской (Таволжанской) лесостепной станции.
В 2019 году вокруг пруда началось работы по замене асфальта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики вскрыли подушку дороги, построенной еще в советское время, обнаружили под ней советские водопроводные сети, и постелили сверху новый асфальт.
— Трубы после того как их потревожили техникой во время уплотнения щебня, начали постоянно рваться и давать течь. Площадку заливало не только талыми и дождевыми водами, но и из рвущихся коммуникаций. Власти города посчитали, что виной тому — пруд, и его осушили, но проблема так и не решилась. А до этого, в 2019 году дорожники планировали сделать отвод воды от площадки по специальному лотку, но от идеи в итоге отказались из-за объемов работы. Однако разуклонку дороги сделали с возвышением у пруда и понижением к нижней точки у здания почты. Воде деваться стало некуда. Единственная труба забита после многочисленных уже коммунальных работ. Там даже бревно в нем какое-то находится. Площадь тонет в воде, а пруд сухой, потому, что когда проводились масштабные работы, а проводились они без экологической экспертизы и вообще каких-либо изысканий, весь водоносный слой был нарушен и пруд перестал еще и извне заполнятся родниками и ключами, — говорит Евгений Тихонов.
По словам Евгения Тихонова, жители 3-го участка ЛТЗ написали обращение по всему спектру проблемы: от затопления площади и пересыхания пруда, потраченных государственных денег на проблему, которая не решена, а даже усугублена, в генпрокуратуру, и готовят обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.
