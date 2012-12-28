Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Липчанин заряжал электромобиль через окно — злая соседка перерезала кабель
С женщины взыскали ущерб в 260,8 тысячи рублей и судебные расходы в 56 тысяч.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин подал в суд на соседку, которая перерезала кабель зарядного устройства, при помощи которого мужчина заряжал свой электромобиль «Nissan Leaf», подключив его к розетке в своей квартире и прокинув через открытое окно во двор, где был припаркован автомобиль.
По заключению эксперта, ущерб липчанина составил 260,8 тысячи рублей: из-за повреждения кабеля вышла из строя плата блока зарядного устройства, и его пришлось менять полностью. Также владелец электромобиля попросил взыскать судебные расходы.
Соседка, не оспаривая факта повреждения кабеля, не согласилась с размером ущерба. Судом первой инстанции иск был удовлетворен частично, с женщины взыскали 45 тысяч рублей на бывшие в употреблении блока зарядки и кабель, которые мужчина хотел использовать в качестве временного варианта.
Но Липецкий областной суд взыскал ущерб в размере 260,8 тысячи рублей и судебные расходы почти в 56 тысяч рублей. Бывший в употреблении блок PDM не сочли полным восстановлением положения, которое было до разрушительных действий соседки.
