Липчанин заряжал электромобиль через окно — злая соседка перерезала кабель

Липецкий областной суд в апелляции рассмотрел гражданский иск о возмещении ущерба за перерезанный секатором кабель зарядки электромобиля.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин подал в суд на соседку, которая перерезала кабель зарядного устройства, при помощи которого мужчина заряжал свой электромобиль «Nissan Leaf», подключив его к розетке в своей квартире и прокинув через открытое окно во двор, где был припаркован автомобиль.По заключению эксперта, ущерб липчанина составил 260,8 тысячи рублей: из-за повреждения кабеля вышла из строя плата блока зарядного устройства, и его пришлось менять полностью. Также владелец электромобиля попросил взыскать судебные расходы.Соседка, не оспаривая факта повреждения кабеля, не согласилась с размером ущерба. Судом первой инстанции иск был удовлетворен частично, с женщины взыскали 45 тысяч рублей на бывшие в употреблении блока зарядки и кабель, которые мужчина хотел использовать в качестве временного варианта.Но Липецкий областной суд взыскал ущерб в размере 260,8 тысячи рублей и судебные расходы почти в 56 тысяч рублей. Бывший в употреблении блок PDM не сочли полным восстановлением положения, которое было до разрушительных действий соседки.