Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав

Ему придется оплатить стоимость убитой машины и снесенной остановки.

В вашем браузере отключен JavaScript

GOROD48 стали известны подробности ночного полета автомобиля «ВАЗ-21099» в остановку «Магазин «Прогресс» на улице Космонавтов в Липецке.Машиной, как рассказали нам в пресс-службе областном управлении МВД, управлял не имеющий прав 18-летний липчанин с признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, он — не собственник «99-й».Частично подтвердилось и сообщение в комментариях к первой новости об аварии:«Полёт этого автотаза начался в 23:50 с ул. Студ. Городок 12, где задели «Ауди 8. Убегая они снесли передний бампер «Шевроле».По ходу движения водитель «ВАЗа», как рассказали в полиции, действительно совершил наезды на другие машины.Водителя «ВАЗа» задержали. Прямо на месте аварии автоинспекторы составили на него сразу несколько протоколов — за повреждение дорожных сооружений, т. е. за снос остановки (наказание по ней для граждан составляет от 5 000 до 10 000 тысяч рублей); за отсутствие автостраховки (штраф в размере 800 рублей); за отсутствие прав (500-рублевый штраф); и за пьяное вождение без прав (что влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или 45 тысяч рублей штрафа).— На виновника ДТП департамент дорожного хозяйства и благоустройства написал заявление в полицию. Мэрия будет требовать от него возмещения стоимости снесенной остановки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.Кстати, в бюджете этого года не предусмотрено средств на при обретение новых остановочных павильонов. Напомним, что в прошлом году мэрия установила лишь две стандартные «стекляшки» у домов №15 по улице Елецкое шоссе и №4В по улице Неделина, потратив на них почти 1,5 млн рублей. В то же время в 2024-м было обновлено сразу 35 остановок.