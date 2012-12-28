Происшествия
1919
сегодня, 12:35
15

Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав

Ему придется оплатить стоимость убитой машины и снесенной остановки.

GOROD48 стали известны подробности ночного полета автомобиля «ВАЗ-21099» в остановку «Магазин «Прогресс» на улице Космонавтов в Липецке.

Машиной, как рассказали нам в пресс-службе областном управлении МВД, управлял не имеющий прав 18-летний липчанин с признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, он — не собственник «99-й».

Частично подтвердилось и сообщение в комментариях к первой новости об аварии:

«Полёт этого автотаза начался в 23:50 с ул. Студ. Городок 12, где задели «Ауди 8. Убегая они снесли передний бампер «Шевроле».

По ходу движения водитель «ВАЗа», как рассказали в полиции, действительно совершил наезды на другие машины.

Водителя «ВАЗа» задержали. Прямо на месте аварии автоинспекторы составили на него сразу несколько протоколов — за повреждение дорожных сооружений, т. е. за снос остановки (наказание по ней для граждан составляет от 5 000 до 10 000 тысяч рублей); за отсутствие автостраховки (штраф в размере 800 рублей); за отсутствие прав (500-рублевый штраф); и за пьяное вождение без прав (что влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или 45 тысяч рублей штрафа).

— На виновника ДТП департамент дорожного хозяйства и благоустройства написал заявление в полицию. Мэрия будет требовать от него возмещения стоимости снесенной остановки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Кстати, в бюджете этого года не предусмотрено средств на при обретение новых остановочных павильонов. Напомним, что в прошлом году мэрия установила лишь две стандартные «стекляшки» у домов №15 по улице Елецкое шоссе и №4В по улице Неделина, потратив на них почти 1,5 млн рублей. В то же время в 2024-м было обновлено сразу 35 остановок.
Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бывалый
34 минуты назад
Тачка мамаши его девушки , вот они синерылые решили прокатится , умыкнув при этом ключики от чуда металлолома , пока завели и выехали со двора повредили пару стоящих тачек, ну и потом понеслось , остановка и т.д., мамашу лишат прав и новую остановку родичи чудо сынка установят ... Дорого так прокатнулись...
Ответить
Зима
38 минут назад
Пьяный, без прав и копеечные штрафы? Его счастье, что никого не убил, ведь он - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА !
Ответить
НКВД
39 минут назад
А что остановочный павильон стоит 750 000 рублей ?
Ответить
Липчанин76
39 минут назад
Этот кусок жести стоит 750000 рублей? Который сложился от гнилого Таза, который совсем и не пострадал? Мне страшно, что будет с такими остановками во время урагана. Хороший откат, ни чего не скажешь.
Ответить
Липа
57 минут назад
А уголовный срок? Забыли?
Ответить
B
сегодня, 13:00
А что за то что без прав всего 500 Р. Штраф что ли?
Ответить
Игорь
сегодня, 12:56
Он думал что самый крутой теперь с родителями на крутость работать будут
Ответить
Никадим
сегодня, 12:55
Как же родители счастливы за своего отпрыска
Ответить
Странно
сегодня, 12:53
Из чего они сделаны эти остановки, если сложилась, как пазл. Даже машина не сильно помята.
Ответить
...
сегодня, 12:52
Столько наворочил!!! Мало насчитали.
Ответить
